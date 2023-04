Chi sono i Londonbeat? Nomi, componenti, età, canzoni famose e cosa fanno oggi

I Londonbeat sono una band internazionale, composta da membri sia inglesi che americani, che ha raggiunto la notorietà negli anni Novanta. La loro hit più amata, I’ve Been Thinking About You, è diventata un inno dell’epoca.

I Londonbeat sono un gruppo iconico che sarà per sempre ricordato con affetto dagli amanti della musica. Diamo uno sguardo più approfondito ai membri di questa iconica band e scopriamo qualcosa in più su di loro.

La carriera dei Londonbeat

È innegabile che il gruppo di ballo in questione sia stato fondato nel Regno Unito negli anni ’90 e che ne abbiano fatto parte i noti musicisti statunitensi Jimmy Helms, Jimmy Chambers e Charles Pierre. Possiamo confermare che Helms e Chambers sono nati rispettivamente il 27 settembre 1941 e il 20 gennaio 1946. Purtroppo, al momento non conosciamo la data di nascita del terzo artista.

George Chandler, Marc Goldschmitz e William Henshell hanno tutti fatto parte di questo collettivo in passato. Come abbiamo già detto, Londonbeat ha avuto un grande successo con il brano I’ve Been Thinking About You.

Dal 1990 al 2000 hanno prodotto diversi dischi, concentrandosi principalmente sulla musica dance. Le loro canzoni sono diventate famose in tutto il mondo: In the Blood (1990), Harmony (1992) e Londonbeat (1994) sono le più note. Nel 2003 hanno pubblicato Back the Hi-Life, seguito da Gravity nel 2004, continuando la loro carriera di successo fino ai primi anni 2000.

Nonostante la scarsa conoscenza delle origini di questi americani e di come si siano inizialmente riuniti, i membri di questo gruppo musicale hanno avuto l’onore di essere ospiti del programma di Carlo Conti, I Migliori Anni, nel 2017. Solo attraverso i musicisti che nel frattempo hanno deciso di lasciare la band possiamo comprendere meglio la loro storia.

La vita privata di Londonbeat

I membri dei Londonbeat sono piuttosto discreti sulla loro vita privata, quindi può essere difficile trovare informazioni dettagliate su di loro al di là dei loro risultati professionali. Anche su Instagram, di solito postano solo aggiornamenti sui loro prossimi concerti e notizie relative al lavoro.

I Londonbeat hanno ottenuto un immenso successo nell’industria musicale, che ha permesso loro di viaggiare in tutto il mondo e di esibirsi con la loro musica. Proveniente dal Regno Unito, questo gruppo si è fatto un nome in tutto il mondo.