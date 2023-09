Chi sono Ida e Noah figli di Alex Schwazer e Kathrin Freund

L’Amore tra Alex e Kathrin

Alex Schwazer è noto per la sua carriera nell’atletica leggera, ma dietro l’uomo c’è una storia d’amore che vale la pena raccontare. Prima di incontrare Kathrin Freund, Alex aveva una relazione con Carolina Kostner, una famosa pattinatrice. Nonostante questo, Kathrin è riuscita a conquistare il cuore dell’atleta.

Nel 2016, Alex e Kathrin si sono incontrati e da lì è iniziata la loro storia d’amore. Nel 2017, la coppia ha dato il benvenuto alla loro prima figlia, Ida. Due anni dopo, nel settembre del 2019, hanno deciso di unirsi in matrimonio. Nel 2020, è nato il loro secondogenito, Noah.

Kathrin: Sostegno Incondizionato

Kathrin Freund non è solo la moglie di Alex, ma è stata una figura di sostegno fondamentale in molti momenti della sua vita. In particolare, durante lo scandalo del doping che ha coinvolto l’atleta, Kathrin è stata la sua roccia. Alex ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera quanto sia stato difficile affrontare quel periodo, ma ha anche sottolineato che il sapere di avere il sostegno della sua famiglia a casa lo ha aiutato a superare le sfide. Alex ha sempre avuto parole gentili per la moglie, definendola “la ragazza più bella di Vipiteno”.

Il Libro “Dopo il traguardo”

Nel 2021, Alex ha pubblicato un libro intitolato “Dopo il traguardo”, in cui ha condiviso la sua storia personale. Kathrin ha definito l’opera “stupenda”, un feedback che ha significato molto per Alex, considerando che il libro trattava argomenti delicati di cui non aveva mai discusso con sua moglie. Nonostante le preoccupazioni potenziali, Kathrin è stata comprensiva e di grande supporto.

La Famiglia al Primo Posto

Per Alex, la famiglia è sempre stata la priorità. Attualmente, vive con la sua famiglia in Alto Adige e, anche quando era attivo nelle competizioni, metteva sempre al primo posto il benessere della sua famiglia. Ha condiviso che è felice del fatto che sua figlia Ida, nonostante la giovane età, spesso lo accompagnava alle gare insieme a Kathrin. Riguardo al libro e all’effetto che potrebbe avere sui suoi figli, Alex ha dichiarato che, quando sarà il momento giusto, sarà lui a raccontare loro la sua storia, faccia a faccia e con totale sincerità.