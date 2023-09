Tiziano Ferro è il figlio segreto di Massimo Ranieri? Da dove arriva questa leggenda

Negli ultimi tempi, è circolata una strana leggenda metropolitana secondo cui il famoso cantante Tiziano Ferro sarebbe il figlio segreto di Massimo Ranieri. Vediamo insieme cosa si cela dietro questa curiosa storia.

Un’Indimenticabile Performance a Sanremo 2020

La leggenda ha preso piede dopo un indimenticabile duetto tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2020. Durante la performance, Ranieri scherzò con Ferro dicendogli: “Solo per questa sera ti permetto di chiamarmi papà”, alimentando così la leggenda. Tuttavia, è importante sottolineare che questo commento era un semplice scherzo e non una rivelazione scioccante.

Origini della Leggenda

Molte persone hanno attribuito la somiglianza fisica tra i due cantanti come l’origine di questa leggenda. È innegabile che quando si confrontano, Massimo Ranieri e Tiziano Ferro condividono alcune somiglianze nei tratti del viso. Inoltre, l’ammirazione che Ferro ha dichiarato più volte per Ranieri ha contribuito a rafforzare ulteriormente queste voci.

Tuttavia, sembra che l’origine di questa diceria possa essere ricondotta a un commento su Yahoo Answers, che purtroppo è ormai impossibile da rintracciare.

La Verità sul Legame tra Tiziano Ferro e Massimo Ranieri

Contrariamente alla leggenda metropolitana, Tiziano Ferro non è il figlio illegittimo di Massimo Ranieri. Ferro è nato e cresciuto a Latina da genitori originari del Veneto: un padre geometra e una madre casalinga. Inoltre, Tiziano Ferro ha un fratello più giovane di 11 anni di nome Flavio.

Dall’altra parte, Massimo Ranieri ha una sola figlia, Cristiana, nata nel 1971 da una relazione con Franca Sebastiani e riconosciuta solo nel 1995.

Il Gusto per le Somiglianze

Questa non è la prima volta che Massimo Ranieri è stato oggetto di voci simili a causa della somiglianza fisica con altri personaggi famosi. In passato, grazie a questa somiglianza, si è diffusa la notizia che Ranieri fosse il figlio del celebre attore e commediografo napoletano Eduardo De Filippo. Anche in quel caso, si è trattato di una fake news, priva di fondamento.