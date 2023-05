Chi sono le figlie di Matilde Brandi: Aurora e Sofia e quanti anni hanno?

Matilde Brandi è madre di due gemelle, Aurora e Sofia, nate nel 2006 dall’ex compagno Marco Costantini.

Dopo l’arrivo delle figlie, Matilde Brandi si è presa una lunga pausa dal mondo della televisione e dello spettacolo. A questo proposito, la celebrità ha commentato:

Hanno avuto una pletora di badanti sotto forma di due nonne, una tata e un padre, tutti sempre presenti, eppure non ho mai sentito il bisogno di allontanarmi da loro.

Nonostante le sue figlie siano ormai adulte, Matilde rimane parte integrante della loro vita.

Quanti anni hanno?

Sofia e Aurora, entrambe sedicenni, frequentano la scuola media. Somigliano molto alla madre per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, ma hanno acquisito anche tratti del padre, Marco Costantini.

Chi è Matilde Brandi

Matilde Brandi, nata il 27 febbraio 1969 a Roma, ha sviluppato fin da piccola la passione per la danza. Nel 1990 si diploma con successo al Balletto di Roma e due anni dopo debutta in televisione. Prima ballerina di Domenica In tra il 1992 e il 1995, ha partecipato ad altri programmi come Bellezza al bagno su Rete 4, Super Estate su Italia 1 nel 1998; Francamente me ne infischio su Rai 1 nel 1999; Lo Zecchino D’Oro su Rai 1 nel 2006; Piazza Grande su Rai 2 nel 20.