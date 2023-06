Chi sono Manu e Isabella di Temptation Island: Un Serio Problema sulla Convivenza - Controcopertina

L’attesa è finita: il reality delle tentazioni, Temptation Island, è tornato su Canale 5! E la quarta coppia annunciata è composta da Manu e Isabella, che sono fidanzati da tre anni e mezzo. Ma c’è un motivo particolare per cui Manu ha deciso di partecipare a questo programma: “Sono profondamente innamorato di Isabella e sogno un futuro insieme a lei.” Ciò che ha spinto Manu a mettere alla prova la loro relazione è un problema che si è presentato: “Vorrei andare a convivere, ma non riusciamo a trovare un punto di incontro su dove andare.”

Il disappunto di una fidanzata nel reality: Problemi di personalità

Tra i protagonisti di questa nuova edizione del programma delle tentazioni troviamo anche Manu e Isabella. Come ha rivelato Manu nel video di presentazione, i due provengono da realtà completamente diverse: “Io vengo da un quartiere popolare, mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano.” Il desiderio di Manu è quello di iniziare la convivenza con la sua amata, ma questa decisione ha generato dei contrasti tra di loro. Isabella ha voluto precisare che le sue lamentele non derivano affatto dalle loro diverse origini o stili di vita: “Derivano proprio dalla sua personalità e dai suoi atteggiamenti.”

L’ammissione di Isabella sulla relazione con Manu: “Ci sono tante cose che non vanno”

Dopo aver espresso apertamente il suo disappunto riguardo al comportamento del suo fidanzato, la ragazza bionda ha confessato: “Se non fossi innamorata, nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno.” Quindi, se da una parte il 27enne è sicuro dell’amore che li lega, Isabella ha rivelato che, se non fosse per i sentimenti che prova nei confronti di Manu, non ci sarebbero ragioni che la spingerebbero a restare al suo fianco.