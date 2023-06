Irama ed Elisa da brividi: Un Duetto Emozionante al Concerto per l'Emilia Romagna - Controcopertina

Reggio Emilia è stata il cuore pulsante del concerto di beneficenza dedicato alle persone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Una serata indimenticabile che ha visto protagonisti i talentuosi artisti Irama ed Elisa, i quali hanno lasciato il pubblico a bocca aperta con la loro esibizione sulle note di “Ovunque sarai”.

L’esibizione di Irama ed Elisa

Nella suggestiva cornice di Reggio Emilia, lo scorso ieri sera, si è svolto un concerto di solidarietà per coloro che hanno subito i tragici effetti dell’alluvione in Emilia Romagna. L’evento, condotto con maestria da Amadeus, ha visto la partecipazione di Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani come co-presentatrici. Tra i vari artisti che si sono esibiti, anche Irama ed Elisa hanno portato il loro talento sul palco.

I due straordinari cantanti hanno affrontato le loro performance soliste, regalando momenti di pura magia. Ma il punto culminante della serata è stato il loro duetto speciale, in cui hanno unito le loro voci potenti e liriche per dar vita a “Ovunque sarai”. È lo stesso brano che Irama ha presentato in una delle edizioni precedenti del Festival di Sanremo, conquistando il pubblico con la sua interpretazione appassionata.

Se guardiamo il video dell’esibizione qui sotto, possiamo notare come il pubblico abbia cantato a squarciagola il ritornello, esplodendo di gioia quando Elisa ha iniziato a intonare una strofa. Un’emozionante performance che ha sicuramente colpito le corde sensibili degli spettatori presenti sia sul luogo che a casa, sintonizzati sul canale Rai 1. Voi l’avete visto? Fatecelo sapere con un commento!

Oltre a Irama ed Elisa, anche i Negramaro si sono esibiti ieri sera. Tuttavia, il leader della band, Giuliano Sangiorgi, ha commesso un divertente lapsus durante il suo incoraggiamento al pubblico, sbagliando il nome della regione in cui si trovava.