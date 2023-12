Dopo giorni di silenzio sui social media, Chiara Ferragni è stata paparazzata al Parco Sempione di Milano in compagnia della sua famiglia. Le foto esclusive sono state pubblicate sul Corriere della Sera. La famosa influencer è apparsa sorridente e tranquilla, nonostante le polemiche riguardanti la vendita di pandori Balocco e uova di Pasqua legate alla beneficenza che l’hanno coinvolta.

Un’Uscita Familiare al Parco

Chiara Ferragni è stata vista al Parco Sempione di Milano insieme alla sua mamma, Marina Di Guardo, e ai suoi figli, Vittoria e Leone. Indossava un look casual con jeans e un lungo cappotto. Tuttavia, suo marito, Fedez, non era presente durante questa uscita.

L’influencer non ha rilasciato dichiarazioni, ma quando alcuni curiosi le hanno chiesto come stesse, ha risposto con un semplice “va bene, dai.” Questa è stata la prima apparizione pubblica di Chiara Ferragni dopo che sono esplose le polemiche riguardo alla vendita dei prodotti Balocco associati alla beneficenza.





Vacanze in Montagna per le Festività Natalizie

Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando per festeggiare le festività natalizie insieme alla loro famiglia in montagna. La coppia ha organizzato viaggi, escursioni ed esperienze in montagna, che avevano intenzione di condividere con i loro follower sui social media. Tuttavia, quest’anno sembra che le loro vacanze saranno “Instagram-off” a causa delle polemiche ancora in corso.

Il Silenzio sui Social

Dopo lo scandalo legato ai pandori, Chiara Ferragni ha mantenuto un profilo basso sui social media. Con quasi 30 milioni di follower che diminuiscono giorno dopo giorno, sembra che la coppia stia cercando di evitare ulteriori critiche e polemiche. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla loro abitudine di condividere ogni momento delle loro vite con i follower.

Possibili Conseguenze Legal

Le polemiche riguardanti la vendita dei pandori potrebbero comportare accuse di frode in commercio. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza sta conducendo un’indagine per accertare eventuali irregolarità legate a entrambi i casi sotto la lente degli inquirenti. La situazione rimane quindi incerta per Chiara Ferragni e Fedez, mentre cercano di superare questo difficile periodo.

Queste foto segnano la prima apparizione pubblica di Chiara Ferragni dopo le polemiche, e il silenzio sui social media sembra essere una scelta ponderata per evitare ulteriori critiche in un momento già delicato.