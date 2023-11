“Chiara Ferragni in India: il lusso sfrenato di una regina del web”

Chiara Ferragni, famosa influencer e imprenditrice, ha fatto un viaggio in India che è stato tutto tranne che ordinario. Scegliendo il lusso come compagno di viaggio, Chiara ha esplorato la bellezza e la cultura del subcontinente indiano, facendoci un assaggio della sua esperienza attraverso i social media.

L’Eleganza di The Imperial New Delhi

Il viaggio di Chiara è iniziato con un soggiorno lussuoso a Nuova Delhi, nel prestigioso hotel “The Imperial New Delhi.” Dopo aver rimandato il viaggio a causa dei problemi di salute di Fedez, Chiara ha finalmente raggiunto l’India. La Ferragni ha condiviso la sua esperienza su Instagram, mostrando gli interni eleganti e l’architettura affascinante dell’hotel. “Amo il nostro hotel,” ha scritto Chiara, trasmettendo l’entusiasmo per la bellezza dei saloni, delle piante rigogliose e dei mobili d’epoca. L’hotel è così esclusivo che non è prenotabile tramite Booking, ma solo direttamente dal loro sito, sottolineando il lusso del servizio offerto. Le tariffe notturne partono da circa 45 mila INR, pari a circa 500 euro, dimostrando la volontà di Chiara Ferragni di investire in un’esperienza di alta classe.





Da Nuova Delhi a Jodhpur: Un Benvenuto da Regina

Dopo aver esplorato Nuova Delhi, Chiara ha proseguito il suo viaggio verso Jodhpur, un’altra città affascinante dell’India. Qui, ha scelto un hotel altrettanto lussuoso, dove il personale ha riservato un’accoglienza regale a Chiara e ai suoi compagni di viaggio. Musica, petali di fiori e un tappeto rosso hanno fatto da cornice al loro arrivo, come documentato nelle stories Instagram della Ferragni. Questa calorosa accoglienza ha aggiunto un tocco di autenticità al viaggio, permettendo a Chiara di immergersi appieno nelle tradizioni e nella cultura locali.

Un Viaggio di Lusso e Cultura

Il viaggio di Chiara Ferragni in India non è stato semplicemente un’opportunità per sfuggire alla routine quotidiana, ma una vera e propria immersiva esperienza culturale. Le sue condivisioni su Instagram hanno offerto ai suoi follower uno sguardo privilegiato nel mondo dell’eleganza e del lusso, sottolineando il suo interesse per viaggi sofisticati e culturalmente significativi. Questa avventura rappresenta una dimostrazione tangibile dell’amore di Chiara Ferragni per i viaggi e la scoperta di nuove culture, condividendo momenti unici e irripetibili con il suo vasto pubblico.