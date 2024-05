Chanel Totti sfoggia l’abito di Ilary Blasi: calza stivali specchianti da oltre mille euro (FOTO)

Chanel Totti, giovane influencer in ascesa, mostra il suo stile “ereditato” durante una vacanza a Montecarlo con outfit di lusso presi dall’armadio di mamma Ilary.





Chanel Totti, a soli 16 anni, sta rapidamente emergendo come una nuova stella dei social media, con oltre 500mila follower. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti non solo attira l’attenzione per il famoso cognome e per le vicende familiari ampiamente discusse, ma sta anche dimostrando un marcato interesse per la moda e uno stile di vita che cattura l’immaginario dei suoi coetanei.

Il Look “Ereditato” di Chanel Totti

Recentemente avvistata a Montecarlo, Chanel ha mostrato un look decisamente glamour, frutto di una “scorpacciata” nell’armadio della madre, la celebre presentatrice Ilary Blasi. Prima di partire per la pittoresca località, Chanel ha deciso di “rubare” un elegante chemisier in raso viola firmato The Attico, un pezzo già visto su Ilary durante una serata romantica. Il modello Sylvie, caratterizzato da una gonna asimmetrica e un drappeggio raffinato, si può trovare sugli e-commerce di lusso al prezzo di 790 euro.

Gli Accessori: Stivali Metallici da Sogno

Per completare il suo outfit, Chanel ha scelto degli straordinari stivali metallici, anch’essi presi in prestito dal guardaroba materno. Questi stivali, modello Andy di Le Silla, colpiscono per il loro design futuristico in materiale metallizzato effetto specchio. Con un tacco alto a zeppa e una punta affusolata, questi stivali non solo aggiungono un tocco audace al look, ma rappresentano anche un vero e proprio statement fashion, venduti a 1.092 euro sul sito ufficiale del brand.

Chanel Totti: Tra Fashion e Lifestyle

Il viaggio a Montecarlo non è solo una vacanza ma anche un’occasione per Chanel di condividere con i suoi follower momenti di relax e di stile tra le strade iconiche della città e cene nei ristoranti più esclusivi. La scelta di abiti e accessori di lusso riflette non solo il gusto personale di Chanel ma anche l’influenza di una madre conosciuta per il suo impegno nel mondo della moda.

Riflessioni sul Fenomeno Chanel Totti

Chanel Totti rappresenta un esempio di come i giovani influencer possano utilizzare la propria immagine e le proprie piattaforme per esprimere individualità e passione per la moda. Inoltre, il suo modo di riutilizzare pezzi iconici dall’armadio di una madre famosa dimostra una consapevolezza del valore sia affettivo che economico degli oggetti di lusso.

Attraverso post e apparizioni pubbliche, Chanel sta definendo la sua identità mediatica, distaccandosi dai semplici titoli di cronaca per affermarsi come icona fashion in erba. La sua capacità di mescolare la moda d’alta gamma con un tocco personale la pone come una delle giovani figure più promettenti nel panorama della moda e del lifestyle contemporaneo.