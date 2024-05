Autobus precipita da un ponte a San Pietroburgo, finisce nel fiume: ci sono morti e feriti (VIDEO)

Incidente Mortale a San Pietroburgo: Autobus Precipita da un Ponte





Un drammatico incidente si è verificato oggi a San Pietroburgo, Russia, dove un autobus di linea ha perso il controllo e è caduto dal ponte, precipitando nel fiume Mojka. Il tragico evento ha provocato la morte di almeno quattro persone e gravi ferite ad altre sei.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 10 maggio, alle ore 13 locali (12 ora italiana). Le immagini della scena, catturate dalle telecamere di sorveglianza locali, mostrano l’autobus mentre effettua una manovra improvvisa sul ponte, urta alcune auto ferme nel traffico e, dopo una brusca svolta, cade nel fiume sottostante.

Una vasta operazione di soccorso è stata immediatamente attivata in risposta all’incidente. Il ministero delle emergenze russo ha dispiegato 69 specialisti e 18 mezzi, tra cui mezzi navali e sommozzatori, per soccorrere i passeggeri intrappolati all’interno del veicolo sommerso. Nonostante gli sforzi, le autorità hanno confermato la morte di quattro passeggeri e gravi ferite per altri sei.

Le autorità locali, incluse le forze dell’ordine russe, hanno messo sotto custodia l’autista dell’autobus e hanno avviato un’inchiesta penale per indagare sulle cause dell’incidente. Secondo il dipartimento regionale del ministero dell’Interno russo, circa 20 persone erano a bordo al momento del sinistro. Ulteriori informazioni sono emerse da una fonte medica citata dall’agenzia RIA Novosti, che riporta che quattro delle vittime sono in condizioni critiche.

Il governatore della città, Alexander Beglov, ha assicurato che è stata fornita assistenza immediata ai feriti. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i servizi di ambulanza e rappresentanti dell’amministrazione comunale e del comitato sanitario. Per facilitare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, il ponte e le strade adiacenti sono stati chiusi al traffico.