Poliziotto gravemente ferito, il sindaco di Milano rilascia dichiarazioni confuse: respinge l’idea che gli immigrati invadano i quartieri e loda lo slogan sulle pensioni

igranti** siano sfruttati e umiliati, lavorando nei campi per fornirci i prodotti della nostra terra. Secondo il sindaco, non possiamo più ignorare questa realtà. Tuttavia, ha sottolineato anche l’importanza di eseguire le leggi, in particolare quelle relative all’espulsione di immigrati irregolari, che raramente vengono attuate.

“Queste sono regole di buon senso, che dovrebbero essere applicate,” ha detto Sala. Ha criticato ulteriormente la tendenza a perdere tempo in dibattiti sterili che allontanano dalla vera politica, con conseguenze negative evidenti a tutti.

Le dichiarazioni di Sala hanno scatenato reazioni immediate, tra cui quelle di Silvia Sardone, consigliera comunale e europarlamentare della Lega. In risposta a un incidente avvenuto nella stazione centrale di Milano, dove un cittadino egiziano, dopo essere stato denunciato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, ha attaccato la polizia a sassate, Sardone ha lodato l’azione della polizia, che ha risposto ferendo l’aggressore alla spalla per fermarlo. “Ha fatto benissimo,” ha commentato Sardone, anticipando critiche da parte di chi solitamente si oppone all’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

L’ambiente politico si scalda ulteriormente quando Sardone richiama le posizioni passate di Sala, sottolineando come il sindaco abbia precedentemente promosso marce a sostegno degli immigrati clandestini e ora enfatizzi l’importanza di aumentare l’immigrazione.

Questo confronto di opinioni riflette la tensione crescente tra diverse visioni politiche su come gestire l’immigrazione in una delle città più grandi e dinamiche d’Italia. Mentre alcuni vedono l’immigrazione come una risorsa essenziale, altri ne evidenziano i rischi, soprattutto in termini di sicurezza pubblica, rendendo il dibattito non solo locale ma di rilevanza nazionale.