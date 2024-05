Lasciali parlare come finisce il film su Rai Tre: trama e spiegazione finale

In “Lasciali parlare”, diretto da Steven Soderbergh e disponibile su HBO Max, scopriamo una narrazione che intreccia vicende personali e riflessioni esistenziali, culminando in un finale emotivamente carico.





Il film “Lasciali parlare” si conclude con un momento di profondo turbamento per Tyler, il quale è visibilmente sconvolto dalla morte di Alice, avvenuta a causa di una trombosi venosa profonda. Un personaggio misterioso, che Tyler aveva notato uscire frequentemente dalla stanza di Alice durante la crociera, si presenta alla porta dell’appartamento di Alice il giorno seguente. Si rivela essere il dottor Mitchell, il quale era salito a bordo della nave appositamente per somministrare ad Alice delle iniezioni di un farmaco anticoagulante.

Dopo la morte di Alice, Tyler riceve da Karen, la nuova agente di Alice, un manoscritto incompiuto della defunta scrittrice. Con il manoscritto in mano, Tyler torna al suo appartamento, riflettendo su un discorso fatto da Alice che esaltava l’esistenza della coscienza e la capacità intrinseca delle persone di influenzarsi reciprocamente.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, Roberta cerca di trarre profitto dai manoscritti di Alice, che aveva raccolto dalla sua stanza subito dopo la sua morte. Consegnati a Karen, questi vengono giudicati incompleti e quindi non idonei per la pubblicazione. Tuttavia, Karen incoraggia Roberta a considerare la scrittura di un libro basato sulle sue proprie esperienze di vita come un possibile cammino di crescita personale e professionale.

Parallelamente, Susan collabora con Kelvin Krantz per sviluppare un nuovo libro, ispirato da un’idea che aveva condiviso con lui durante la crociera sulla Queen Mary 2. Questo nuovo progetto letterario sembra offrire a Susan una nuova direzione creativa e professionale dopo l’esperienza condivisa con Alice e le altre amiche.

“Lasciali parlare”, diretto da Steven Soderbergh e rilasciato nel 2020, è un film che si distingue per il suo approccio unico alla narrazione. Con un cast stellare che include Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges e Gemma Chan, il film offre una meditazione ricca e stratificata su amicizia, perdita e le inevitabili riflessioni sulla vita che ne seguono. La produzione si è avvalsa di tecniche cinematografiche minimaliste, con dialoghi spesso improvvisati dai suoi protagonisti e riprese effettuate utilizzando principalmente luce naturale e ambientazioni reali a bordo della lussuosa Queen Mary 2, aggiungendo un ulteriore livello di autenticità e intimità al racconto.

Meryl Streep: Considerata una delle più grandi attrici del suo tempo, Meryl Streep vanta una carriera lunga e variegata, ricca di ruoli iconici. Nata il 22 giugno 1949 a Summit, New Jersey, ha vinto numerosi premi, tra cui tre Oscar e otto Golden Globe. La sua capacità di trasformarsi completamente per i suoi ruoli l’ha resa celebre, con interpretazioni memorabili in film come “Sophie’s Choice”, “The Iron Lady”, e “Kramer vs. Kramer”.

Dianne Wiest: Dianne Wiest è un’attrice americana nata il 28 marzo 1948 a Kansas City, Missouri. È particolarmente nota per le sue collaborazioni con Woody Allen in film come “Hannah and Her Sisters” e “Bullets Over Broadway”, per i quali ha vinto due Oscar come Migliore Attrice non Protagonista. Wiest è anche apprezzata per il suo lavoro in televisione, inclusa la sua partecipazione nella serie TV “In Treatment”.

Candice Bergen: Nata il 9 maggio 1946 a Beverly Hills, California, Candice Bergen ha iniziato la sua carriera come modella prima di emergere come attrice. È meglio conosciuta per il suo ruolo di Murphy Brown nella serie televisiva omonima, che le ha valso cinque Emmy Awards. Bergen ha anche recitato in numerosi film di successo, tra cui “Carnal Knowledge” e “Miss Congeniality”.

Lucas Hedges: Lucas Hedges è un giovane attore americano nato il 12 dicembre 1996 a Brooklyn Heights, New York. Ha guadagnato riconoscimenti critici per il suo ruolo in “Manchester by the Sea”, che gli è valso una nomination agli Oscar come Miglior Attore non Protagonista. Da allora, Hedges ha continuato a costruire una carriera impressionante con ruoli in film come “Lady Bird” e “Boy Erased”.

Gemma Chan: Gemma Chan, nata l’29 novembre 1982 a Londra, Inghilterra, è un’attrice britannica di origini cinesi. È salita alla ribalta con il suo ruolo nel film “Crazy Rich Asians” e ha proseguito con performance significative in produzioni sia cinematografiche che televisive, tra cui “Captain Marvel” e la serie TV “Humans”.

Questi attori portano una profondità di esperienza e talento a “Lasciali parlare”, contribuendo significativamente al successo del film.