La famosa influencer si scusa pubblicamente e annuncia una generosa donazione in seguito alle polemiche con Balocco.

La popolare influencer italiana Chiara Ferragni ha fatto una dichiarazione pubblica su Instagram, scusandosi per la sua recente controversia legata a un accordo di collaborazione con Balocco. Inoltre, ha annunciato di devolvere un milione di euro per sostenere le cure dei bambini, stabilendo un contatto con l’ospedale Regina Margherita.

Le Scuse di Chiara Ferragni

Nel suo toccante video su Instagram, Chiara Ferragni ha espresso il suo profondo pentimento per l’errore commesso e ha condiviso i suoi propositi per il futuro:





Ha sottolineato l’importanza dei valori morali e della responsabilità nei confronti di chi è più fortunato.

Ha ammesso il suo errore e ha dichiarato la sua intenzione di correggerlo.

Ha annunciato una generosa donazione di un milione di euro all’ospedale Regina Margherita per sostenere le cure pediatriche.

Ha riconosciuto l’errore di comunicazione e ha dichiarato che in futuro separerà chiaramente le attività benefiche da quelle commerciali.

Ha confermato che impugnerà la sanzione dell’AGCM, ritenendola sproporzionata, e che qualsiasi differenza nel pagamento verrà aggiunta alla donazione.

Si è impegnata a mantenere il pubblico informato sugli sviluppi futuri della sua donazione.

La Vicenda con Balocco

La controversia ha avuto origine quando Chiara Ferragni ha aderito all’iniziativa di Balocco per un Pandoro “griffato”. L’influencer ha partecipato a una campagna pubblicitaria che faceva credere agli acquirenti che il ricavato delle vendite sarebbe stato destinato a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, si è scoperto che la donazione era già stata effettuata da Balocco diversi mesi prima della vendita del pandoro. Come risultato di questa situazione, Chiara Ferragni è stata multata con un milione di euro per “pratica commerciale scorretta,” mentre Balocco è stata multata per 420mila euro.

La Difesa di Fedez

Dopo alcuni giorni di silenzio, il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni, ha preso la parola sui social media per difendere la moglie. Ha sottolineato la sua indipendenza e ha annunciato che impugneranno la decisione dell’AGCM. Fedez ha anche criticato la politica italiana, elencando diverse iniziative benefiche in cui lui e sua moglie hanno partecipato, contrastando l’inerzia dei politici.

Inoltre, Fedez ha evidenziato come il sostegno fornito alla società durante la pandemia, la costruzione di reparti di terapia intensiva e il supporto agli artisti siano state priorità per lui e Chiara Ferragni. Ha concluso affermando che la politica dovrebbe fare di più per aiutare la popolazione.

In questa vicenda, Chiara Ferragni ha scelto di chiedere scusa pubblicamente e compiere una significativa donazione, mentre il suo marito, Fedez, ha difeso la loro posizione e il loro impegno sociale. Resta da vedere come evolverà la situazione e come il pubblico reagirà a questi sviluppi.