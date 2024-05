Buongiorno buon giovedì 2 Maggio 2024: frasi e immagini da mandare su Whatsapp e Facebook

Buongiorno! Non dimenticare di sorridere. Confonde le persone.

Svegliarsi è la seconda cosa più difficile al mattino. La prima è uscire dal letto.

Buongiorno! C’è un tempo per parlare e un tempo per dormire. Indovina cosa preferisco?

Ogni giorno è un buon giorno… fino a quando non arriva la sveglia. Buongiorno!

Buongiorno! Oggi imparerai qualcosa di nuovo, come quanto sia difficile alzarsi dal letto.

Se il caffè non funziona, prova a contare i giorni fino al weekend. Buongiorno!

Buongiorno! Stai alla larga dalle persone negative. A meno che non portino caffè.

Buongiorno! Se riesci a sopravvivere alla sveglia, puoi sopravvivere a qualsiasi cosa.

Svegliati! Il mondo ti aspetta. O almeno il tuo caffè lo fa.

Il mio letto è il mio vero amore. Dice buongiorno e addio ogni giorno!

Buongiorno! Inizia la giornata con un sorriso, anche se devi forzarlo.

Se la vita ti dà limoni, mettili nel tè. Ma prima, dormi un po’ di più. Buongiorno!

Alzarsi presto è il primo passo verso il risentimento. Buongiorno!

Buongiorno! Prima di affrontare i problemi della vita, affronta un pancake.

Sorridere al mattino è come mettere un cerotto su un ginocchio sbucciato. Aiuta un po’. Buongiorno!

Il mio cervello ha due impostazioni: 1) Snooze 2) Non disturbare. Buongiorno!

Buongiorno! Il mio piano di fitness mattutino è girarmi e dormire ancora cinque minuti.

Non è che non voglio alzarmi, è che il mio letto non vuole lasciarmi andare. Buongiorno!

Svegliati e annusa il caffè. O resta nel letto e sogna di caffè. È più o meno lo stesso.

Buongiorno! Lavorare nel sonno è ancora considerato produttivo?

Se potessi avere un superpotere, sarebbe quello di rimanere a letto tutto il giorno. Buongiorno!

Buongiorno! Ricorda, il sorriso è il secondo miglior cosa che puoi fare con le labbra al mattino.

Prima di alzarmi, pratico una tecnica di respirazione chiamata “sospiri di rimpianto”. Buongiorno!

Buongiorno! Oggi ho scelto di essere efficiente. E con efficiente intendo tornare a dormire.

Il mio letto è magico: ogni volta che suona la sveglia, mi tira indietro. Buongiorno!

Chi ha bisogno di motivazione quando hai il sonno? Buongiorno!

Buongiorno! C’è un mondo là fuori che aspetta di essere ignorato mentre bevi il tuo caffè.

Se ti senti giù al mattino, ricorda che potrebbe essere peggio. Potresti essere sveglio. Buongiorno!

Al mattino, anche i miei capelli sono troppo stanchi per stare in piedi. Buongiorno!

Ho letto che dovremmo alzarci con il sole, ma io e il sole abbiamo chiaramente opinioni diverse.

Buongiorno! Perché correre quando puoi camminare… lentamente… verso il caffè?

L’unica cosa peggiore del lunedì è essere sveglio. Buongiorno!

Non capisco perché la gente vuole “conquistare” il giorno. Non può semplicemente lasciarci in pace? Buongiorno!

Buongiorno! Oggi è un giorno perfetto per riposare gli occhi. Apri, chiudi, ripeti.

Buongiorno! Se oggi senti il bisogno di testare la mia pazienza, ricordati che non ho ancora finito il caff