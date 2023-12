Bianca Berlinguer, volto noto della televisione italiana, sta per assumere un ruolo di rilievo su Rete4 a partire dal gennaio 2024. La conduttrice del programma “È Sempre Cartabianca” si prepara a guidare anche la fascia di Access Prime Time del canale, prendendo il posto di Nicola Porro in “Stasera Italia.” Questo nuovo incarico sarà effettivo a partire dall’8 gennaio 2024, con la trasmissione che inizierà alle 20:30.

Tuttavia, nonostante possa sembrare una promozione, la realtà è leggermente diversa. “È Sempre Cartabianca” ha faticato ad ottenere ascolti consistenti, passando da un solido 9,6% a settembre a cifre notevolmente più basse a novembre 2023, quando ha registrato appena il 4,5% di share. La scelta di affidare a Berlinguer il timone di “Stasera Italia” sembra più una strategia di immagine da parte di Mediaset che un riconoscimento dei successi televisivi della conduttrice.

Nei promo che circolano su Rete4, il programma non viene presentato come “Stasera Italia,” ma piuttosto con il nome “Bianca Berlinguer,” enfatizzando il ruolo della giornalista più della trasmissione stessa. Anche se il titolo “Stasera Italia” dovrebbe rimanere invariato, sembra che Mediaset voglia sottolineare il profilo di sinistra della conduttrice, data la sua famosa eredità familiare legata all’antifascismo.





Tuttavia, questa apertura apparente a sinistra è principalmente una mossa di marketing, poiché nel suo programma attuale, Berlinguer ospita regolarmente politici, opinionisti e giornalisti di orientamento politico di destra. Le discussioni accalorate, le dichiarazioni improbabili e le tensioni in studio sono diventate la norma, e la stessa conduttrice ha ammesso più volte di trovarsi in difficoltà in questo nuovo ambiente televisivo, affermando: “Bisogna anche ambientarsi in una azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata per trentaquattro anni,” durante una trasmissione lo scorso settembre.

In definitiva, mentre Berlinguer assume un nuovo ruolo di rilievo su Rete4, la sua promozione sembra più una mossa strategica di Mediaset per plasmare l’immagine del canale che un riconoscimento del suo successo televisivo. Resta da vedere come si svilupperanno gli ascolti e l’accoglienza del pubblico quando prenderà le redini di “Stasera Italia” all’inizio del prossimo anno.