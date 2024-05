Ventiduenne perde il controllo della moto e viene schiacciato da un camion: morte istantanea

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo nella provincia di Mantova, causando la morte di un giovane motociclista di 22 anni. L’incidente, verificatosi il 1 maggio, ha visto il ragazzo cadere dalla sua moto e venire successivamente travolto da un camion che trasportava latte alimentare. La comunità locale è scossa e le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze esatte dell’incidente.





Il fatale incidente è avvenuto intorno alle 11:30 lungo la strada provinciale per Roverbella, nel territorio comunale di Marmirolo. Secondo le prime ricostruzioni, il ventiduenne stava effettuando una manovra di sorpasso di un’automobile quando ha urtato il veicolo, perdendo il controllo della sua moto e cadendo rovinosamente a terra. In quel tragico momento, un camion proveniente dalla direzione opposta non è riuscito a evitare l’impatto con il giovane.

Nonostante gli sforzi immediati del personale del 118, intervenuto prontamente sul posto, il giovane è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Le forze dell’ordine, inclusi gli agenti della polizia stradale di Mantova e i vigili del fuoco, hanno rapidamente raggiunto la scena per effettuare i rilievi necessari e mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Al momento dell’incidente, i soccorritori e gli investigatori hanno lavorato congiuntamente per comprendere la dinamica degli eventi e determinare eventuali responsabilità. La centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu) ha coordinato gli interventi, sottolineando l’importanza delle procedure di sicurezza stradale e la necessità di ulteriori indagini per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Questo tragico evento sottolinea l’importanza della prudenza sulla strada e la necessità di rigorose misure di sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro. La comunità di Mantova è in lutto per la perdita del giovane e attende risposte sulle cause che hanno portato a tale infausto esito.