Barbara D’Urso è tornata, e stavolta alle televendite! Da quando ha lasciato gentilmente la Mediaset, il nome di Barbara D’Urso è stato al centro di numerosi dibattiti riguardanti il suo possibile ritorno in televisione. Le voci circolate variano da quella di ospite speciale a concorrente, intervistata, conduttrice di nuovi show, o persino super-valletta a Sanremo. Queste voci sono state alimentate in parte anche dalla stessa D’Urso attraverso dichiarazioni e post sui social media, che hanno fatto sognare i suoi affezionati fan, nonostante la sua assenza da quel Pomeriggio che ha segnato tante gioie e dolori nella sua carriera.

In un recente video saluto a un portale amatoriale dedicato alla televisione, Barbara ha detto: “Ci vediamo presto, con il cuore,” suggerendo un suo ritorno imminente. La grande domanda ora è: in quale emittente la vedremo di nuovo? Rai? Mediaset? Forse su TV8, come suggerito dal magazine dell’amico Roberto Alessi? Per ora, la risposta è che Barbara è tornata… a fare pubblicità.

Se è vero che Barbara D’Urso è stata offline su TikTok dal luglio 2021 e su Facebook si è limitata a condividere momenti di vita quotidiana come passeggiate, cene, outfit e viaggi, su Instagram, la 66enne di origini napoletane ha mantenuto un’attiva presenza. Utilizza le storie per raccontare la sua carriera in costante crescita e il presunto successo della sua nuova tournée teatrale con lo spettacolo “Taxi a Due Piazze,” un successo apparente se giudichiamo dalle biglietterie ancora piene e dai posti prenotabili.





Tuttavia, tutto questo potrebbe benissimo essere un lavoro temporaneo, in attesa del suo ritorno davanti a una telecamera. Qualcosa che Barbara ha già fatto di recente. A pochi giorni fa, è riapparsa per parlare alle sue fedeli casalinghe come testimonial di un prodotto commerciale. Sì, è tornata… ma questa volta a fare pubblicità.

Dal 13 dicembre 2023, Barbara D’Urso è diventata il volto di una campagna pubblicitaria per WinLet: un gadget tecnologico che promette di essere un fedele alleato nella protezione personale. Questo oggetto, simile a un portachiavi, ma dal costo di 99€ (con un abbonamento mensile di 5€), è dotato di un pulsante che permette all’utente di attivare un allarme emettente suoni da 110 decibel e di inviare la propria posizione geografica ai numeri di telefono pre-impostati.

Mentre il ritorno di Barbara D’Urso in televisione resta un mistero, la sua presenza nella pubblicità per WinLet è sicuramente un passo in una nuova direzione. Resta da vedere cosa riserva il futuro per questa iconica presentatrice televisiva italiana.