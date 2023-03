Chiara Francini è sposata? Ha figli? Quello che sappiamo

Chiara Francini è nata il 20 dicembre 1979 a Firenze. È un’attrice, conduttrice televisiva e scrittrice affermata.

Chiara Francini Età. Vita privata

Chiara Francini, 43 anni, ha una relazione con Frederick Lundqvist, ex calciatore professionista svedese e attuale proprietario di una società di servizi di sicurezza. Nato il 3 agosto 1976 a Lulea, Lundqvist ha giocato cinque volte come difensore nella nazionale svedese. La coppia sta insieme dal 2005, ma a causa della loro natura privata, non sono disponibili ulteriori informazioni sulla loro vita privata o sulle loro relazioni passate. Inoltre, non hanno figli insieme.

Chiara e il suo compagno fanno la spola tra l’Italia e la Svezia e lei ha confessato che il suo amore per lui non fa che crescere. A Vanity Fair ha detto che lui è “estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico e molto riservato” e che le ha permesso di sentirsi libera e sicura. In un’intervista rilasciata a Candida Morvillo del “Corriere della Sera”, Chiara ha parlato della loro relazione a lungo termine. Ha dichiarato che, sebbene il matrimonio possa far sentire una principessa, lei si sente tale ogni giorno grazie al suo compagno. Per questo motivo, come Alberto Sordi, ha scelto di non sposarsi.

Biografia

Laureata in Lettere, segue la sua passione per la recitazione al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, sotto la direzione di Barbara Nativi. È qui che debutta, recitando nelle produzioni di “Peanuts” e “Comic Face” sia a Firenze che a Roma. Viene poi notata da Marco Giusti, che la porta ad entrare in televisione. Inizialmente è stata ospite fissa dei suoi programmi BlaBlaBla (2005) e Stracult (2005). Ha poi avuto ruoli minori nella serie televisiva Radio Sex (2006) e nella miniserie Le ragazze di San Frediano (2006).

Nel 2007 è stata una delle protagoniste della serie televisiva targata Rai “Gente di Mare 2”, che le ha permesso di collaborare con attori stimati come Giuseppe Zeno. Tra il 2007 e il 2008 recita in diversi film, tra cui “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni, accanto a Laura Torrisi e Gabriel Garko. Nel 2010 torna in televisione, partecipando alla seconda stagione della serie “Tutti pazzi per amore”. Nello stesso anno ha interpretato il ruolo di Marta nel film “Malchi contro femmine”. L’anno successivo ha ripreso il suo ruolo nel sequel “Femmine contro maschi”.

Nel 2011 è stata co-conduttrice del programma comico Colorado insieme a Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. Nel 2015 ha recitato nel film Piccoli segreti, grandi bugie con Giuseppe Zeno. Dal 2016 al 2018 è stata protagonista della fiction di Rai uno “Non dirlo al mio capo” con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.