Gianni Brezza chi era il marito di Loretta Goggi? Causa morte, vita privata, figli

Loretta Goggi e il compianto Gianni Brezza, noto artista e personaggio televisivo, si sono incrociati per la prima volta in una popolare trasmissione televisiva e da allora sono rimasti inseparabili.

Nonostante lo stato civile di lui, hanno stretto un forte legame e sono rimasti devoti l’uno all’altra fino alla fine. È stato un rinomato ballerino e coreografo italiano: ecco una sintesi della sua vita.

Chi è Gianni Brezza? Cosa si sa della sua vita privata, dei suoi figli e della sua morte?

Nome: Gianni Brezza

Data di nascita: 9 novembre 1937

Data del decesso: 5 aprile 2011.

Luogo di nascita: Pola, Croazia

Sono un artista multidisciplinare, specializzato in danza, coreografia, regia e recitazione.

La persona in questione è nata a Pola, in Croazia, ma si è trasferita a La Spezia nel dopoguerra a causa dell’esodo istriano. Il cognome originario della sua famiglia era Brezach.

Dopo la perdita dei genitori, scelse di arruolarsi in Marina. Dopo quattro anni decise di interrompere il servizio militare. Questo potrebbe essere stato motivato dalla sua partecipazione al film Ragazzi in Marina, per il quale era stato scelto da Francesco De Robertis.

All’inizio degli anni ’60 si trasferisce a Roma per intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato sia come ballerino che come attore ed è stato uno dei primi ballerini dei programmi di varietà della RAI.

Gianni Brezza, lavoro e carriera

Negli anni Sessanta e Settanta è stato una presenza di spicco nei principali spettacoli di varietà, come Canzonissima, Studio Uno e Mulleluci, dove si è esibito con personaggi popolari come Mina, Raffaella Carrà e Rita Pavone. Inoltre, ha avuto alcuni ruoli in film e spot pubblicitari, ma ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo a metà degli anni ’70 per tornare in mare come skipper.

Nel 1979, la Rai cerca Brezza come coreografo di Fantastico e collabora con Loretta Goggi. È il primo incontro, che sfocia in un rapporto duraturo. Successivamente, Brezza assume il ruolo di manager e addetto stampa della Goggi. Ha inoltre curato la regia di alcuni suoi spettacoli teatrali a partire dai primi anni 2000, quando Loretta si era temporaneamente allontanata dalla Rai.

Gianni Brezza è sposato con Loretta Goggi.

È a Fantastico che è iniziata la loro relazione; lei aveva 27 anni, lui 41 ed era già sposato con tre figli. Nonostante le differenze, erano entrambi profondamente innamorati.

Dopo due anni di relazione tenuta segreta, Loretta e Gianni hanno rivelato la loro unione e da allora stanno insieme. La loro relazione è iniziata nel 1980, ma si sono sposati solo nel 2008.

Gianni Brezza, morte

Il 5 aprile 2011, il marito di Loretta Goggi è morto a causa delle complicazioni della sua battaglia contro il cancro al colon. Ancora oggi non è riuscita a superare completamente il dolore per la sua perdita.