Chiara Francini ha figli? Ecco cosa sappiamo

Chiara Francini è un genitore? L’attrice ha una relazione duratura da molto tempo, ma chi è la sua dolce metà?

Da 17 anni Chiara Francini ha una relazione con Frederick Lundqvist, ex calciatore della nazionale svedese. Tuttavia, le informazioni sulla loro vita di coppia sono limitate. C’è qualche indicazione sul fatto che abbiano dei figli?

Vale la pena di ricordare anche i successi di Chiara Francini in televisione e al cinema. Quali sono i risultati che l’hanno resa così famosa?

Dopo una relazione stabile e duratura, sembra che la coppia stia pensando di diventare madre. Quali informazioni abbiamo in merito?

Chiara Francini ha figli?

Chiara Francini e il suo compagno Frederick Lundqvist stanno insieme dal 2005 e attualmente non hanno figli. Da tempo la coppia fa la spola tra la Svezia e l’Italia e la loro relazione è ancora solida. In una precedente intervista a Vanity Fair, l’attrice ha dichiarato:

È un individuo estremamente ironico, taciturno e attento, con un atteggiamento sardonico. Mi ha dato la libertà e la sicurezza di crescere e mi ha dimostrato costantemente il suo amore per me.

Da tempo circolano voci che Chiara Francini e il suo compagno stiano pensando di sposarsi, ma sembra che non sia una priorità per loro. L’attrice ha già dichiarato:

Dopo 17 anni di convivenza, il matrimonio è un giorno in cui ci si può sentire particolarmente speciali… comunque io mi sento speciale ogni giorno.

Chiara Francini e il suo compagno stanno valutando la possibilità di mettere su famiglia. È il momento giusto per fare questo passo?

Chi è Federico Lundqvist?

Frederick, nato a Lulea, in Svezia, il 3 agosto 1976, ha 47 anni. Del compagno di Chiara Francini non si sa molto, perché è una persona molto riservata. Ha intrapreso la carriera calcistica in Svezia, dove ha sempre risieduto.