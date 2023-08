Chiedendo scusa per avere un’informazione, si avvicina a un anziano e gli ruba la collana. Il tutto è stato registrato su video

Un istante è tutto ciò che serve per compiere un furto subdolo. In un recente episodio avvenuto lungo via Tor de Cenci, a Roma, un anziano è stato derubato mentre il malvivente si è avvicinato sotto le spoglie di una semplice richiesta di informazioni. Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato l’azione inaspettata e il video è stato condiviso su Instagram da Welcome to Favelas. Scopriamo i dettagli di questo furto rapido e audace.

La scena è una che si ripete spesso: un malvivente si avvicina a un anziano, fingendo di chiedere informazioni. Tuttavia, dietro questa domanda innocua si nasconde un intento ben più oscuro. Nel video registrato dalle telecamere di videosorveglianza, si vede chiaramente come l’anziano sia stato derubato nel giro di pochi secondi. L’incidente è avvenuto il 26 agosto lungo via Tor de Cenci.

“Scusi, un’informazione…”, è una frase che spesso abbassa le guardie, rendendo il malvivente quasi invisibile. In questo caso, l’obiettivo era sorprendere l’anziano, coglierlo alla sprovvista e rubare senza lasciare traccia. Mentre il complice guidava una Panda, il malvivente si è avvicinato ai due anziani sotto la falsa scusa di chiedere informazioni. Nel frattempo, l’auto si avvicinava sempre di più. Poi, nel giro di pochi secondi, il furto è avvenuto.

Inizialmente, sembra che il malvivente avesse intenzione di rubare senza tentare alcuna conversazione preliminare. Tuttavia, qualcosa non è andato come previsto, costringendolo a ritirarsi momentaneamente. È stato solo dopo aver chiesto “scusa” che ha trovato una nuova occasione per agire. Fingendo di cercare un indirizzo specifico, ha ingannato l’attenzione degli anziani, aprendo la strada al furto della collana.

Senza alcuna esitazione, il malvivente ha strappato la collana e si è dileguato. Anche la corsa dei due anziani non ha potuto fermare la sua fuga, mentre è rientrato nell’auto guidata dal suo complice. La tempestività dell’azione e la fiducia nello stratagemma utilizzato hanno reso difficile per le vittime reagire in tempo.

Questo episodio serve da monito su quanto sia importante rimanere vigili e consapevoli dei propri dintorni, soprattutto in situazioni in cui qualcuno si avvicina con una richiesta apparentemente innocua. Le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza mostrano quanto rapidamente si possa passare dall’apparente normalità alla situazione di pericolo. L’episodio dimostra che la prevenzione e la prudenza sono sempre fondamentali per proteggersi da tali atti subdoli.