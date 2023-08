Un matrimonio indimenticabile nella casa di riposo: il papà accompagna la sposa all’altare

Una storia di amore, dedizione e sorprese ha illuminato le residenze per anziani di Treviso. Nel cuore di Villorba, Martina e Nicola, entrambi 39enni, si sono uniti in matrimonio con un gesto di amore che ha coinvolto non solo loro, ma anche un padre anziano, Renato, 77 anni, residente delle Ract di Santa Bona. In una mossa straordinaria, il marito ha pianificato segretamente un matrimonio all’interno della struttura, garantendo così la partecipazione affettuosa del padre della sposa. Scopriamo i dettagli di questa toccante storia.

Il sabato mattina, la chiesa di Catena di Villorba è diventata il palcoscenico di una promessa d’amore tra Martina e Nicola. Tuttavia, entrambi sapevano che il padre della sposa, Renato, non avrebbe potuto mancare a un evento così importante.

Pochi istanti dopo la cerimonia ufficiale, si è svolto un secondo momento altrettanto significativo. Renato, pur essendo su una carrozzina, è stato al fianco della figlia mentre Martina è stata accompagnata all’altare all’interno della chiesetta della casa di riposo Israa. Questo atto di dedizione ha segnato un momento speciale che ha reso il giorno del matrimonio ancora più memorabile.

L’azione straordinaria è stata orchestrata da Nicola Zanatta, il marito di Martina. Con grande segretezza, si è rivolto al personale delle Ract, la struttura di residenza dove Renato risiede. Hanno lavorato dietro le quinte per trasformare la chiesa della struttura in un luogo magico per il matrimonio, decorandola con fiori bianchi, lanterne e petali sull’acqua.

Questa storia di amore ha radici profonde. Due anni fa, Renato aveva condiviso con Nicola un aneddoto familiare: come lui aveva chiesto la mano della madre di Martina. Questo racconto aveva creato un legame speciale tra Renato e Nicola, il quale non ha dimenticato quelle parole neanche quando le circostanze sono cambiate.

La cerimonia è stata commovente e significativa. Martina e Nicola hanno riletto le loro promesse d’amore, circondati dalle emozioni del momento e dalla gioia del personale dell’Israa, la casa di riposo. Gli occhi di Renato parlavano, anche se lui non poteva farlo con le parole. Il messaggio d’amore e gratitudine era eloquente.

Questa toccante storia ci ricorda che l’amore può superare ogni sfida e confine. Nicola ha dimostrato che l’affetto e la dedizione possono trasformare un matrimonio in qualcosa di eccezionale. Il suo gesto premuroso e la partecipazione del padre di Martina hanno reso questa giornata indimenticabile. Questa storia d’amore e coraggio ci ispira a rendere speciale ogni momento e a dimostrare che l’affetto può superare qualsiasi ostacolo, anche nelle circostanze più difficili.