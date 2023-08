Aumenti delle pensioni minime fino a 670 euro per gli anziani over 75 e fino a 600 euro per gli altri

L’argomento delle pensioni minime è al centro dell’attenzione, con importanti incrementi in arrivo. Forza Italia ha preso l’iniziativa di spingere verso una revisione verso l’alto delle pensioni minime, con l’obiettivo di avvicinare gli importi ai mille euro al mese. Questa manovra potrebbe portare a significativi cambiamenti già a partire dal prossimo anno, con cifre che potrebbero toccare quota 700 o intorno ai 650-670 euro. Esploriamo i calcoli e gli importi di questi incrementi e il loro effetto sull’adeguamento all’inflazione.

Obiettivo: Mille Euro al Mese

L’obiettivo dichiarato è chiaro: mille euro di pensione al mese. Questo traguardo, seppur ambizioso, è al centro della discussione. Ma la strada verso questo obiettivo è caratterizzata da sfide e valutazioni rigorose.

Incrementi Attuali e Futuri

Attualmente, l’incremento degli assegni pensionistici è in corso, con meccanismi di rivalutazione automatica già in atto. Vediamo come si evolvono gli importi:

Anno Corrente: Nel 2023, l’incremento temporaneo degli assegni al di sotto del minimo Inps è del 7,3% per tutte le età. Per coloro di età inferiore a 75 anni, c’è un ulteriore aumento dell’1,5%. Questo ha portato l’assegno minimo a 572,20 euro mensili. Oltre i 75 Anni: I pensionati di età superiore a 75 anni hanno sperimentato un incremento maggiore (+6,4%), portando l’importo dell’assegno vicino ai 600 euro.

Adattarsi all’Inflazione

Considerando l’andamento dell’inflazione, si prevede un ulteriore adeguamento per tutte le pensioni nel 2024. Gli incrementi saranno consistenti, ma le pensioni medio-alte avranno limitazioni. L’aumento dell’inflazione passerà dall’attuale 7,3% all’8,1%, seguito da un ulteriore aumento del 5,5% per controbilanciare i costi della vita.

Percorsi verso gli Obiettivi

Il percorso per raggiungere gli obiettivi desiderati è sfidante ma possibile:

Obiettivo di 615 Euro: Grazie agli incrementi automatici in vigore, l’assegno minimo dovrebbe raggiungere i 615 euro mensili, senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Il Pressing di Forza Italia: Il partito cerca di far salire l’assegno minimo almeno a 700 euro per i pensionati più anziani, ma questa mossa comporterebbe un costo di circa 400 milioni nel 2024.

La discussione sulle pensioni minime è cruciale per garantire un tenore di vita adeguato per i pensionati. Gli incrementi previsti, anche se accompagnati da limitazioni, rappresentano un passo verso l’obiettivo di un assegno mensile più dignitoso. Questi sviluppi indicano un impegno continuo per migliorare le condizioni dei pensionati in Italia. Tuttavia, le sfide finanziarie devono essere affrontate con saggezza, tenendo conto delle priorità e delle risorse disponibili.