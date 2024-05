‘Otto e Mezzo’ parte in ritardo per colpa di Mentana, Gruber reagisce: “Incontinenza, che brutta cosa” (VIDEO)

In una serata atipica per la programmazione televisiva, Lilli Gruber ha aperto il suo programma ‘Otto e Mezzo’ con un commento che ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori e degli utenti online. La trasmissione, solitamente in onda alle 20:30, ha subito un ritardo a causa dell’allungamento dell’edizione serale del TGLa7, condotto da Enrico Mentana, che ha chiuso oltre l’orario previsto.





L’episodio si è verificato in una serata particolarmente carica di tensioni internazionali, con aggiornamenti urgenti dal Medio Oriente che hanno richiesto una copertura estesa nel notiziario di Mentana. La Gruber, dovendo posticipare l’inizio del suo talk show, ha scelto di commentare la situazione con una punta di ironia: “Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo”.

Questo commento ha rapidamente scatenato reazioni miste sui social media. Alcuni utenti hanno espresso apprezzamento per il modo in cui Lilli Gruber ha gestito l’incidente con umorismo: “Stupendo, volano stracci anche nelle migliori famiglie. Mi consolo”, mentre altri hanno apprezzato la sottile critica: “Lilli che la tocca piano” e “Ha ragione Lilli”. D’altra parte, alcuni telespettatori hanno manifestato supporto per Enrico Mentana, riconoscendo l’importanza delle notizie estese fornite dal suo telegiornale.

Il ritardo ha evidenziato le sfide di coordinare la programmazione televisiva in tempi di notizie di rilevante urgenza e ha mostrato come anche fra professionisti esperti come Gruber e Mentana possano emergere tensioni leggere, riflettendo la pressione di mantenere il pubblico informato e allo stesso tempo aderire agli orari prestabiliti. Questo episodio rimane un esempio di come la dinamica in diretta possa creare momenti inaspettati di umorismo e umanità.