Choc a Tivoli: Arrestato il Prof di Religione per Violenza Sessuale - Controcopertina

Un’indagine scioccante ha portato all’arresto di un professore di religione di 46 anni accusato di violenza sessuale in una scuola di Tivoli, provincia di Roma. Mirko Campoli, presidente dell’azione cattolica della diocesi di Tivoli, è stato raggiunto da una misura cautelare richiesta dalla Procura. Secondo le informazioni riportate su Leggo, a firma di Emilio Orlando, le vittime coinvolte sarebbero quattro ragazzi.

Le violenze perpetrate su quattro ragazzi

I quattro ragazzi coinvolti avevano tra i 10 e i 15 anni al momento degli episodi. Secondo una nota del Procuratore di Tivoli, Francesco Menditto, le violenze da parte del professore di religione nei confronti di questi adolescenti sarebbero durate per anni.

Abusi sotto la copertura della fiducia e delle attività religiose

L’indagato, dopo aver instaurato una relazione di fiducia e amicizia con i minorenni e i loro genitori, secondo quanto dichiarato dal Procuratore, è fortemente indiziato di aver commesso violenze sessuali, approfittando in particolare di gite organizzate da associazioni educative, anche di carattere religioso, di cui faceva parte.

Le violenze si sarebbero verificate in diverse località

Secondo quanto riportato su Leggo, gli abusi avrebbero avuto luogo sia nel circondario di Tivoli che in altre località italiane. Inoltre, pare che la curia abbia ignorato due segnalazioni di abusi pervenute dalle famiglie delle vittime. Uno dei ragazzi coinvolti nel caso ha rivelato di non aver denunciato l’aggressore in precedenza perché era considerato “un amico di famiglia e una persona influente”.

La figura ambigua del professore di religione

Nell’ordinanza cautelare del giudice del Tribunale di Tivoli si legge: “Era un uomo impossibile da odiare, un secondo padre, una persona conosciuta e ben voluta da tutti, capace di comprare il silenzio delle vittime con regali costosi, ma anche con ascolto, comprensione e parole adatte a consolare le angosce dell’adolescenza”. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari e l’operazione è stata eseguita sotto il comando della commissaria Paola Pentassuglia del commissariato di Tivoli.

Conclusion

Lo scenario sconvolgente dell’arresto del professore di religione accusato di violenza sessuale a Tivoli ha scosso la comunità locale. L’indagine ha portato alla luce una serie di abusi perpetrati su quattro ragazzi, con l’indagato che avrebbe approfittato della fiducia e delle attività religiose per commettere tali atti riprovevoli. Ora, la giustizia seguirà il suo corso mentre la comunità cerca di elaborare questa dolorosa scoperta.