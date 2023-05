Paolo Noise si rivela dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi: "Un'esperienza pazzesca" - Controcopertina

L’Isola dei Famosi ha subito un’altra perdita significativa con il ritiro di Paolo Noise a causa di problemi di salute. I medici hanno consigliato al concorrente di lasciare immediatamente l’Honduras e fare ritorno in Italia, poiché il suo percorso nel reality show era diventato incompatibile. Dopo aver abbandonato definitivamente il programma condotto da Ilary Blasi, Paolo Noise ha finalmente rotto il silenzio e le sue parole hanno commosso molte persone.

Il ritiro e il messaggio di Paolo Noise

Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha voluto condividere i suoi pensieri sulla sua esperienza. Prima di tutto, Paolo Noise ha espresso la sua gratitudine a tutti per l’avventura, anche se purtroppo è terminata con il ritiro. Ha ammesso che dovrà affrontare qualcosa a cui non era più abituato, ma ha sottolineato che sua moglie Stefania sarà al suo fianco per sostenerlo, preoccupata per la sua salute.

Ecco il messaggio del conduttore radiofonico: “Grazie di tutto… è stato semplicemente pazzesco e sono veramente dispiaciuto di non poter continuare a combattere questa piccola ma dura battaglia. Ma solo così, potrò affrontarne tante altre, come fa chi nella vita ha conquistato tutto e niente, semplicemente continuando ad essere ‘Paolo’. Vorrei abbracciare tutti per le cose bellissime che sto leggendo, ripercorrendo un mese intensissimo della mia vita qui. Ora devo riabituarmi a dormire senza il suono di questo mare e senza granchi che vogliono fare una tana nel mio kulo!”.

In seguito, Paolo Noise ha condiviso un altro post: “Dopo 4 ore di pulmino infame e il più agghiacciante controllo di sicurezza aeroportuale di sempre, dove alle 4 del mattino gli honduregni non hanno voglia di fare niente, potrei trasportare El Chapo in una gabbietta senza che nessuno dica niente… sono finalmente al gate per iniziare la mia odissea di rientro! Non dormo da 24 ore”.

Dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi, Paolo Noise ha trovato la voce per condividere i suoi sentimenti su questa avventura interrotta. Ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta e ha ammesso che affronterà altre sfide nel futuro, continuando ad essere se stesso. Nonostante la delusione del ritiro, Paolo Noise ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto e ora si prepara per il suo ritorno in Italia, pronto a riadattarsi alla vita quotidiana dopo un mese intenso sull’isola.