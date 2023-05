Tragico incidente stradale a Busalla: Mattia Pusceddu, 28 anni, perde la vita - Controcopertina

Busalla, Genova – In una tragica notte, Mattia Pusceddu, un giovane di 28 anni, ha perso la vita in un incidente automobilistico avvenuto a Busalla, nella città metropolitana di Genova. Il terribile scontro è avvenuto intorno all’una del 23 maggio, quando l’auto di Mattia ha impattato violentemente contro un albero sulla via Milite Ignoto.

Immediatamente, il personale medico dell’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’automedica sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Tuttavia, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare Mattia dalle lamiere, poiché era privo di sensi.

Le condizioni del giovane si sono rivelate disperate fin da subito, a causa di un grave trauma cranico causato dall’incidente. Il personale medico ha sedato e intubato Mattia prima di trasportarlo d’urgenza al Policlinico San Martino. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi compiuti, il giovane è deceduto dopo poche ore di lotta per la sua vita.

Mattia Pusceddu, originario di Oristano ma residente a Busalla, lavorava come operaio metalmeccanico presso la Lak Line, un’azienda specializzata nella produzione di teloni.

La triste notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto la comunità ligure e ha suscitato una profonda commozione tra parenti e amici. La bacheca di Mattia su Facebook si riempie rapidamente di foto, pensieri e affettuosi ricordi da parte di coloro che lo hanno amato.

La madre, in particolare, ha condiviso una foto di Mattia sorridente, accompagnandola con queste toccanti parole: “Sarai per sempre la mia stella più luminosa, amore mio”.

Il nuovo marito della madre di Mattia ha scritto: “Ti ho amato come un padre sin da quando avevi 4 anni e le nostre vite si sono incrociate. Ora sei volato in cielo, lasciandoci un dolore immenso. La vita non sarà più la stessa”. Il post ha ricevuto centinaia di commenti di condoglianze e supporto alla famiglia in breve tempo.

Adesso spetta ai carabinieri indagare sulle cause dell’incidente. Non si esclude la possibilità che l’alta velocità sia stata un fattore determinante. Al momento, non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nello scontro.