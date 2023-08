Choc su TikTok: Un video raccapricciante dall’obitorio diventa virale, mostrando un figlio morto

TikToker nell’Obitorio: Deputato Borrelli condanna l’inqualificabile video diventato virale

Un video raccapricciante sta rapidamente diventando virale sui social media, suscitando indignazione e condanna da parte del deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Il video è stato registrato da un tiktoker all’interno di un obitorio, in cui il soggetto si aggira tra le stanze senza alcun rispetto, arrivando persino a fermarsi davanti alla porta di ciò che si presume siano le spoglie del figlio del deputato. Borrelli ha definito questa azione come “inqualificabile” e ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo a una deriva sub culturale priva di morale e rispetto.

Il video sconcertante

Nel video, il tiktoker sfoggia un comportamento assolutamente inappropriato, mancando di rispetto sia per i defunti che per le famiglie in lutto. La mancanza di sensibilità e compassione dimostrata nel video ha scosso profondamente il deputato Borrelli, che ha espresso la sua indignazione riguardo a questa condotta sconcertante.

Appello alla verifica dell’identità del tiktoker

Il deputato Borrelli ha richiesto che sia verificata l’identità del tiktoker e la veridicità delle affermazioni presenti nel video. Indipendentemente dal fatto che il video sia stato realizzato come uno scherzo di cattivo gusto, l’atto resta una delle performance più squallide e disturbanti concepibili da parte di un individuo. La mancanza di rispetto mostrata nei confronti dei defunti e delle loro famiglie è inaccettabile.

Altre notizie di cronaca

Oltre a questo spiacevole episodio, altre situazioni preoccupanti emergono dai social media. Un detenuto ha effettuato una diretta social dal carcere di Poggioreale, ricevendo l’applauso dei compagni di cella. Nel video, diversi detenuti sono coinvolti, con uno di loro che si esibisce cantando, mentre gli altri lo elogiano. Questo tipo di contenuti suscita preoccupazione e mette in luce la necessità di una riflessione sulla responsabilità di ciò che si pubblica sui social media.

Il comportamento del tiktoker nell’obitorio ha scosso la sensibilità di tutti coloro che sono venuti a conoscenza del video. La condotta inqualificabile dimostrata ha giustamente sollevato indignazione e disapprovazione da parte del deputato Borrelli e della comunità in generale. Questi episodi ci invitano a riflettere sul modo in cui utilizziamo i social media e sull’importanza di rispettare la dignità e il dolore delle persone coinvolte. Sia come individui che come società, dobbiamo essere consapevoli delle nostre azioni online e della loro potenziale influenza sugli altri.