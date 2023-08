“Amore non respiro”: la tragica scomparsa di Lucia de Gais scuote teverola – disposta l’autopsia per conoscere la verità

La comunità di Teverola è stata scossa da una tragica vicenda che ha portato alla scomparsa improvvisa di Lucia De Gais, una giovane mamma di soli 38 anni. Un’inaspettata crisi respiratoria ha portato alla sua prematura dipartita, suscitando sgomento e dolore tra i suoi cari e la comunità circostante. La famiglia chiede chiarezza e verità riguardo alle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.

La tragedia e l’arrivo tardivo dell’ambulanza

Alle prime ore del mattino di sabato 5 agosto, Lucia si è sentita male e ha immediatamente chiesto aiuto al marito poiché aveva difficoltà a respirare. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, la prima ambulanza giunta sul posto non aveva un medico a bordo, costringendo i familiari a richiedere una seconda ambulanza con un medico presente. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo, Lucia non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari.

La richiesta di chiarezza e l’autopsia

I familiari di Lucia sono stati ascoltati dalle autorità come testimoni e hanno espresso il desiderio di una chiara ricostruzione degli eventi. Per questo motivo, è stata disposta un’autopsia sul corpo di Lucia presso l’ospedale di Giugliano. La famiglia vuole comprendere appieno cosa sia accaduto e se un intervento più tempestivo avrebbe potuto fare la differenza.

Il ricordo di una coppia amata nella comunità

Lucia e suo marito erano una coppia molto unita e apprezzata nella comunità. Il marito di Lucia era un fotografo di talento, amato per il suo lavoro e la sua personalità affabile. Questa tragica perdita ha lasciato un vuoto nei cuori di amici e conoscenti, che ricordano Lucia con affetto e stima.

Il cordoglio del sindaco e l’unità della comunità

Il sindaco Francesco Luongo ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Lucia e ha sottolineato che la comunità è sgomenta per queste perdite drammatiche. In un periodo segnato da tragedie, la comunità si unisce nel dolore e nell’aspettativa di comprendere pienamente le circostanze di questa scomparsa così improvvisa e dolorosa. Oltre alla perdita di Lucia, il sindaco dedica il suo messaggio anche ad Alessandro Marino, un giovane di 18 anni scomparso in un incidente stradale il giorno precedente, dimostrando solidarietà nei confronti delle famiglie coinvolte.

La tragica scomparsa di Lucia De Gais ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità di Teverola. La richiesta di verità e chiarezza da parte della famiglia è legittima e la comunità si unisce nel desiderio di comprendere appieno le circostanze di questo evento così doloroso. In un momento di dolore e sgomento, la solidarietà e l’unità della comunità diventano ancor più importanti, offrendo un sostegno prezioso alle famiglie colpite da queste tragiche perdite.