Claudio Amendola: “La mia lotta contro la cocaina”. In seguito, discute della fine del matrimonio con Francesca Neri

Le rivelazioni personali dell’attore ospite di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di “Belve”

Claudio Amendola è al centro dell’ultima puntata di Belve della stagione. Similmente a Claudia Pandolfi, l’attore romano si è aperto a Francesca Fagnani in un’intervista che ha toccato vari argomenti, tra cui la sua precedente dipendenza dalla cocaina, di cui non aveva mai parlato prima.

In passato, Amendola aveva ammesso di aver sperimentato vari tipi di droghe, tranne l’eroina. “Sono uscito da alcune dipendenze, ma sempre grazie a qualcosa di più importante, come i figli. Sono stato dipendente dalla cocaina per alcuni anni”, ha rivelato all’ospite, raccontando di aver capito di aver toccato il fondo. “Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, la paura o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E così è stato”, ha spiegato. Alla domanda di Francesca Fagnani se fosse uscito da quella situazione da solo, ha risposto: “Sì, completamente da solo”.

La fine della relazione con Francesca Neri

Un altro tema dell’intervista è stata la fine della relazione con Francesca Neri dopo 25 anni insieme. “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è piuttosto il rammarico di non essere stati capaci di andare avanti fino alla fine”, ha condiviso Claudio Amendola, affrontando per la prima volta pubblicamente l’argomento.

Riguardo ai suoi rapporti amorosi, ha aggiunto: “Sono stato amato più di quanto abbia amato io. Ho ancora molto da imparare in questo campo”. L’attore si è poi commosso nel parlare dei suoi figli: “La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematuramente a 5 mesi e mezzo, ce l’ha fatta”, ha affermato.