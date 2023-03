Claudio Santamaria: ”Ero pieno di zone oscure, soffrivo una solitudine tremenda”

Un loft affacciato sui Navigli a Milano, un ambiente vivace e pieno d’amore. Giocattoli sparsi sul pavimento, i cani Luce e Zeus che accolgono calorosamente gli ospiti e, occasionalmente, una voce di bambina richiede attenzione. Claudio Santamaria e sua moglie, la giornalista e scrittrice Francesca Barra, condividono un mondo in costante movimento. Attualmente, stanno lavorando insieme alla sceneggiatura di un film. Vivono con la piccola Atena, nata il 2 febbraio, frutto del loro amore, e con i tre figli di Francesca avuti da un precedente matrimonio.

Santamaria è ora sul grande schermo con il film “Educazione Fisica”, diretto da Stefano Cipani. Questa pellicola aspra e ambientata in una palestra di una scuola di provincia, offre l’occasione per discutere di istruzione, educazione e sentimenti. Nel film, un terribile crimine si verifica in una scuola, e i genitori dei colpevoli si rivoltano contro l’autorità scolastica, incapaci di ammettere le responsabilità dei propri figli.

Santamaria riflette sulla situazione e afferma che, se si trovasse nella posizione di un padre il cui figlio ha commesso un crimine così grave, non coprirebbe suo figlio, ma vorrebbe che affrontasse le proprie responsabilità. Ritiene che sia importante educare i giovani non solo per il ruolo che occupano nella vita dei genitori, ma anche per quello che avranno nel mondo.

L’attore parla del problema della violenza degli studenti e dei genitori nei confronti dei docenti, sottolineando l’importanza dell’autorità nella scuola e in famiglia. Inoltre, riflette sulla scuola che vorrebbe, inclusiva e impegnata nella lotta al bullismo, sostenuta da un governo responsabile. Santamaria fa riferimento al pedagogo Alberto Manzi, sottolineando l’importanza di fornire gli strumenti per comprendere se stessi e il mondo.

Nel suo ruolo di padre e patrigno, Santamaria si impegna a essere un punto di riferimento e un esempio per i figli di sua moglie, insieme al loro padre biologico. Agisce con severità e responsabilità, consapevole dell’importanza di non essere solamente un amico per i propri figli.

Infine, l’attore condivide la sua storia d’amore con la moglie Francesca, che risale alla loro infanzia, e sottolinea il legame profondo e significativo che li unisce.