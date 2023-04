Colpisce violentemente l’ex e la cognata, causando loro gravi ferite, e poi si toglie la vita, tragedia a Trento.

Le due sorelle sono state trasportate in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove sono state entrambe ricoverate in terapia intensiva con prognosi riservata.

Uno sconvolgente evento si è verificato oggi nella cittadina di Arco, in provincia di Trento, dove un individuo ha brutalmente assalito la sua ex e la sorella di lei, colpendole con un martello e ferendole gravemente prima di togliersi la vita. Il drammatico episodio si è svolto nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 aprile in un’abitazione situata in località Vignole.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 4:30 del mattino di oggi, quando una chiamata ai numeri di emergenza ha segnalato un’aggressione in corso. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri di Riva del Garda e i soccorsi sanitari del 118, ma al loro arrivo gli eventi si erano già compiuti.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo di 43 anni avrebbe assalito con un martello la sua ex compagna di 55 anni e la sorella di lei, una 56enne, ferendole gravemente e lasciandole in una pozza di sangue prima di suicidarsi.

All’arrivo dei soccorsi, le due donne erano vive ma gravemente ferite, tanto da richiedere l’immediato intervento dell’elisoccorso, che poco dopo è atterrato nelle vicinanze. Le due sorelle sono state trasportate in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove entrambe sono state ricoverate in terapia intensiva con prognosi riservata. Sulla dinamica del doppio tentativo di omicidio e degli eventi successivi sono ancora in corso indagini e accertamenti da parte degli inquirenti.