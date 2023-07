Colpo di scena a Temptation Island: Filippo Bisciglia e i fidanzati sono increduli - Controcopertina

Nella seconda puntata di Temptation Island 2023, Filippo Bisciglia e i fidanzati rimangono senza parole di fronte a un colpo di scena. Il protagonista ha preso una decisione sorprendente: un confronto immediato dopo aver visto cosa è accaduto al falò con gli altri compagni di avventura. La coppia in questione è insieme da 11 anni e la fidanzata ha contattato il programma estivo di Canale 5 perché, dopo aver avuto una relazione di circa 2 anni con una persona molto più grande di lei e dopo essere stata scoperta dal suo attuale partner, ha cercato in ogni modo di riconquistarlo, senza successo secondo lei.

Lui sapeva della relazione segreta, ma gliel’ha tenuto nascosto per un anno e mezzo. Ha quindi deciso di partecipare al docu-reality prodotto da Maria De Filippi per capire se riesce a perdonare la compagna e, soprattutto, a dimenticare quello che gli è stato fatto. Stiamo parlando di Davide e Alessia, che dopo pochi giorni trascorsi separati nei villaggi sembrano già aver raggiunto un punto di svolta, almeno secondo lui.

Confronto immediato a Temptation Island 2023: tutti increduli

Nel corso della puntata andata in onda lunedì 3 luglio, è arrivato il momento per Davide di raccontare la loro storia, accompagnata dalla canzone “Completamente” dei The Giornalisti. Vengono mostrati dei video a Davide in cui Alessia sembra approfondire la conoscenza con uno dei single presenti nel programma. Davide non può credere ai suoi occhi e afferma: “È lei che provoca lui, qui si sono invertiti i ruoli. Non è venuta qui per farmi capire che è cambiata”.

Dopo la visione dei filmati, Davide prende una decisione drastica: “Non ti nego che in questi giorni ho provato tanta malinconia”, dice al conduttore. “Il mio pensiero è sempre stato rivolto ad Alessia. Sono innamorato di lei nonostante tutto, ma sono arrabbiato perché vedo che non mi sta dando le risposte che tanto desideravo. Quindi dico: ‘Che cosa vuoi?’ E voglio dirglielo adesso con un falò di confronto immediato”. Filippo Bisciglia e gli altri sono senza parole. “Ma sei sicuro?”, gli chiede Bisciglia. Ma Davide è deciso: “Ho capito cosa voglio, voglio lei. Ora spetta a lei capire cosa vuole. Se vuole stare con questa nuova versione di me, me ne vado e faccio la mia vita”. Lunedì prossimo scopriremo se Alessia accetterà la sfida.

Colpo di scena a Temptation Island: Filippo Bisciglia e i fidanzati sono increduli