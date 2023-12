Colpo di scena nel caso della studentessa scomparsa: è stata trovata nella capitale!

Claudia Giannetto: Scomparsa a Napoli e Ritrovamento a Roma

La studentessa Claudia Giannetto, che aveva fatto perdere le sue tracce il 7 dicembre a Napoli, è stata fortunatamente ritrovata a Roma. La notizia del ritrovamento è stata confermata da uno dei suoi familiari, Lorenzo Giannetto, che ha condiviso questa rassicurante notizia con Fanpage.it. Claudia, sebbene appaia provata psicologicamente, sembra stare bene fisicamente.

Un Dettaglio Chiave per le Ricerche La scomparsa di Claudia ha scatenato una serie di ricerche, che alla fine l’hanno riportata sana e salva. Il dettaglio cruciale che ha portato al suo ritrovamento è stato il fatto che la giovane aveva prenotato una camera per una notte a Roma tramite un’app di prenotazione online. Questo particolare ha dato il via alle ricerche nella capitale, che hanno avuto esito positivo. Tuttavia, al momento non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto Claudia a fuggire da Napoli in modo così improvviso, causando preoccupazione tra familiari, amici e colleghi universitari, oltre che nella comunità dell’Istituto Orientale che frequentava.





L’Allarme e le Ricerche L’allarme per la scomparsa di Claudia è scattato nel primo pomeriggio del 7 dicembre, quando familiari, amici e colleghi universitari hanno iniziato a diffondere messaggi sui social media. La giovane era stata vista per l’ultima volta intorno alle 14 nella zona dell’Università, tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli e via Mezzocannone. La preoccupazione era cresciuta poiché Claudia si stava preparando per la laurea, rendendo la sua scomparsa ancora più incomprensibile. Fortunatamente, grazie agli sforzi congiunti, è stata ritrovata sana e salva a Roma.