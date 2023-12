Una Notte di Lutto a Portogruaro: Morti Giulia, Gjeci e Altin

Una notte funestata da una tragedia ha segnato Portogruaro, Venezia, quando una terribile incidente stradale ha portato alla morte di tre giovani: Giulia Di Tillio, Gjeci Egli e Altin Hoti, con età compresa tra i 20 e i 26 anni. La loro vita è stata tragicamente interrotta quando la loro BMW è uscita di strada, precipitando in un canale. L’incidente è avvenuto tra il 7 e l’8 dicembre.

L’intervento dei Soccorritori e la Scoperta Tragica I vigili del fuoco sono stati rapidamente sul luogo dell’incidente e hanno richiesto l’assistenza dei sommozzatori di Vicenza. Nel corso delle operazioni di recupero, l’auto è stata estratta dal canale e, con grande dispiacere, i corpi dei tre giovani sono stati trovati all’interno dell’abitacolo. Inizialmente, si era temuta la presenza di una quarta vittima, ma questa preoccupazione è stata fortunatamente smentita dopo un’attenta ricerca nell’area.

Un Doppio Dolore per la Famiglia di Altin La tragedia ha colpito duramente la famiglia di Altin Hoti, che aveva già subito una perdita simile. Il fratello di Altin, Admir, aveva perso la vita in un incidente stradale a soli 19 anni a Portogruaro lo scorso maggio. Questo doppio dolore ha amplificato la sofferenza di una famiglia già provata da una tragedia precedente.





Il Cordoglio del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Regione Veneto, ha espresso il suo profondo cordoglio per questa tragedia e ha sottolineato la necessità di affrontare in modo più efficace la questione della sicurezza stradale. Ha dichiarato: “Il Veneto piange altre giovani vittime della strada. Una tragedia senza fine, ultima di molte altre, che lascia il cuore infranto e richiama le coscienze a un esame profondo su cosa si possa fare per evitarle”. Zaia ha enfatizzato l’importanza di continuare a cercare misure preventive più efficaci e ha concluso: “Dobbiamo continuare con tutte le istituzioni a ricercare forme di prevenzione più efficaci, perché, se così facendo riusciremo a evitare anche solo un’altra di queste tragedie, sarà comunque stato raggiunto un risultato per guardare con maggiore sicurezza sulle nostre strade”.