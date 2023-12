Orrore in un hotel vicino La Spezia: Turista italiana brutalmente assassinata con un’arma da taglio!

La Terribile Scoperta a Mattarana

Una tragica vicenda scuote la tranquilla località di Mattarana, vicino a La Spezia, dove il cadavere di una turista è stato rinvenuto nella stanza di un hotel. La vittima, una donna di 53 anni di nome Rossella Cominotti, è stata trovata senza vita nella struttura alberghiera, con ferite profonde inflitte da un’arma da taglio. A rendere la macabra scoperta è stato il personale dell’hotel.

Il Marito in Fuga: Una Caccia All’Uomo in Corso

L’indagine si concentra ora sulla fuga del marito della donna, Alfredo Zenucchi, 57 anni, originario di Bergamo. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe abbandonato l’hotel a bordo della sua auto, una Citroën C3 bianca. La vettura è stata avvistata lungo la via Aurelia nella mattinata odierna. La coppia era originaria di Cremona e si trovava nella zona come turista.

Indagini in Corso e Coinvolgimento delle Autorità

Immediatamente dopo la scoperta del cadavere, sul luogo sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Sesta Godano e il nucleo investigativo, guidato dal maggiore Marco Di Iesu. La magistratura è coinvolta nell’indagine, con la presenza della procuratrice Elisa Loris.





Ricostruzione dei Fatti e Monitoraggio delle Telecamere

Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze, e si sta analizzando il materiale registrato dalle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze dell’hotel. L’obiettivo è ricostruire i dettagli dell’accaduto e tracciare il percorso del marito dopo aver lasciato l’albergo.

La coppia era inizialmente prevista per partire oggi, ma l’orribile scoperta ha sconvolto i piani. La comunità locale è in stato di shock, e i titolari dell’albergo esprimono la loro incredulità e tristezza di fronte a questa tragica situazione. Non si avevano notizie della coppia da diverse settimane, e i telefoni dei coniugi erano spenti, alimentando le preoccupazioni dei familiari e dei conoscenti.

La comunità e le autorità locali sono in attesa di ulteriori sviluppi nell’indagine per gettare luce su questo oscuro mistero e portare il responsabile di questa terribile tragedia di fronte alla giustizia.