Scandalo nell’albergo: corpo di Rossella trovato senza vita, marito assassino scappa a tutta velocità su una C3!

Un tragico evento ha scosso La Spezia, dove il corpo senza vita di Rossella Cominotti, una turista di 53 anni, è stato scoperto nella stanza di un hotel a Mattarana. La scoperta ha lasciato la comunità locale in uno stato di sconcerto e incredulità, mentre le autorità si mobilitano per fare luce su questo drammatico episodio.

Nella tranquilla località di Mattarana, La Spezia, la giornata è stata funestata dal drammatico ritrovamento del corpo senza vita di Rossella Cominotti, 53 anni, turista in visita alla zona. Il personale dell’hotel ha fatto la scoperta macabra nella stanza occupata dalla donna. Il cadavere presentava evidenti ferite da arma da taglio, il che ha sollevato sospetti immediati sulle circostanze della sua morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per condurre le indagini.

Alfredo Zenucchi, 57 anni e marito della vittima, originario di Bergamo, è attualmente oggetto di una intensa ricerca da parte delle forze dell’ordine. Dopo la scoperta del cadavere, Zenucchi si è allontanato dalla scena a bordo di una Citroen C3 bianca. L’auto è stata segnalata sulla via Aurelia, scatenando una caccia all’uomo da parte delle autorità. La coppia, originaria di Cremona, aveva pianificato di lasciare l’hotel proprio nella giornata dell’orribile scoperta.





Indagini in Corso per Svelare i Dettagli

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Sesta Godano, guidati dal maggiore Marco Di Iesu, e la pm Elisa Loris. Le autorità stanno attualmente raccogliendo le prove e acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire l’accaduto e individuare il marito presunto omicida.

Allarme e Preoccupazione tra Familiari e Amici

Da giorni non si avevano più notizie della coppia, residente a Cavatigozzi, vicino a Cremona, e proprietaria di un’edicola a Bonemerse. La preoccupazione era stata espressa anche da un post su Facebook pubblicato dalla cugina di Rossella: “I telefoni sono spenti, non ricevono più chiamate e neanche WhatsApp funziona. Le forze dell’ordine sono da giorni al lavoro e in famiglia c’è molta preoccupazione”.

Lo Sconcerto dei Titolari dell’Hotel e la Comunità in Shock

I titolari dell’hotel dove è avvenuto il tragico ritrovamento hanno espresso il loro sconcerto di fronte a questa tragica vicenda. Nel frattempo, la comunità locale rimane in uno stato di shock e incredulità di fronte a un episodio così drammatico. Le indagini proseguono per gettare luce sulle circostanze che hanno portato a questa terribile tragedia.