Tragedia senza fine: Barbara muore a soli 51 anni!

Barbara Perin, una figura amata e rispettata nella sua comunità, è stata portata via da noi in modo improvviso, lasciando dietro di sé un vuoto profondo nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.

È stato un lunedì tragico quando Barbara Perin, all’età di 51 anni, è stata strappata all’affetto dei suoi cari a causa di un malore improvviso che ha segnato la fine di una vita dedicata alla famiglia, al lavoro e all’aiuto agli altri.

Originaria della frazione di Barbisano di Pieve di Soligo, Barbara aveva stabilito la sua casa a Campolongo, Conegliano, dopo il matrimonio. Era conosciuta come una persona solare, sempre pronta ad aiutare chiunque avesse bisogno. Lavorava da tempo presso il Bar Collando a Santa Lucia di Piave, dove la sua presenza era molto apprezzata non solo come collega ma anche come amica.





Un Impegno che Va Oltre

Tuttavia, il suo impegno non si limitava al lavoro e alla famiglia. Barbara era attivamente coinvolta con l’asd Royal Ginnastica di San Vendemiano, dove dedicava tempo e passione al servizio della comunità. La sua scomparsa ha colpito profondamente l’associazione sportiva, che ha annunciato una chiusura temporanea in segno di lutto e rispetto per Barbara.

Raccolta Fondi e Tributi

La Royal Ginnastica ha lanciato una raccolta fondi in memoria di Barbara, onorando la sua dedizione e il suo sorriso contagioso. Hanno condiviso un messaggio commovente: “Sempre presente con il tuo amore, affetto e sorriso. Sempre pronta a dare una mano a tutti e ad accogliere con gioia i nostri atleti. Faremo tesoro di tutto quello che ci hai insegnato. Resterai sempre la nostra Super Barbara”. La comunità si è unita nel ricordarla con affetto e cordoglio.

Un Addio Commosso

La famiglia di Barbara – il marito Sandro, i figli Nicola e Alice, le sorelle Maura e Tiziana, i genitori Giovanni e Dolores, e la suocera Angela – ha espresso il loro addio con una frase che parla di speranza: “Siamo sicuri che tra le stelle più belle ci sei anche tu”. I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale di Campolongo, e Barbara verrà poi tumulata nel cimitero di Barbisano. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.