Al Bano escluso da Sanremo 2024: Amadeus non vuole la sua voce potente sul palco!

Il palco del Festival di Sanremo 2024 ha già i suoi protagonisti, come annunciato da Amadeus durante il Tg1, ma non tutti sembrano aver accettato le decisioni dell’organizzatore. Tra gli artisti in gara, ci sono nomi noti come Annalisa e Alessandra Amoroso, ma le sorprese non sono mancate. La lista degli esclusi ha generato più scalpore, con artisti del calibro di Michele Bravi e i Jalisse, che hanno ricevuto il loro 27° rifiuto. Tuttavia, la vera sorpresa è stata l’esclusione di Al Bano, che sembra aver reagito con amarezza.

La Delusione di Al Bano

In un’intervista a “Un giorno da pecora”, Al Bano ha condiviso la sua delusione per essere stato escluso da Sanremo 2024. Ha rivelato di essere stato avvertito da Amadeus mesi prima dell’invio della canzone che non sarebbe stato incluso, ma ciò non ha attenuato la sua tristezza. La canzone che Al Bano avrebbe voluto presentare era dedicata allo Spallanzani, un’idea che era nata insieme al direttore generale dello Spallanzani.





Secondo il cantante, Amadeus potrebbe non aver mai ascoltato la sua canzone, poiché sembra non averlo considerato un concorrente idoneo, data la sua partecipazione come superospite nel 2023, insieme a Morandi e Ranieri. Al Bano, tuttavia, ritiene che Sanremo sia una competizione e che la vera essenza della gara sia diversa da quella di un superospite. L’artista ha anche respinto l’idea di presentare il Festival, citando la sua età.

In questa edizione di Sanremo, sembra che le decisioni di Amadeus abbiano suscitato diverse reazioni tra gli artisti, alimentando il dibattito sulla selezione dei partecipanti e sulle dinamiche dietro le quinte di uno degli eventi musicali più attesi in Italia. Resta da vedere come si evolverà la situazione e come si rifletteranno queste controversie sul palco del Festival.