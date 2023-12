È scomparsa a 46 anni Itziar Castro, l’attrice di “Vis a Vis”

È un giorno di lutto per il mondo dello spettacolo, con la notizia della scomparsa di Itziar Castro, l’attrice catalana conosciuta in Italia per il suo ruolo nella celebre serie Netflix “Vis a Vis”. Castro aveva soltanto 46 anni quando ci ha lasciati. Secondo quanto riportato da Elmundo.es, al momento la causa del suo decesso rimane sconosciuta, ma sembra che si sia verificato un arresto cardiaco, come ha dichiarato Gabriela Defty, direttrice della sua agenzia di rappresentanza, all’agenzia Efe. La tragedia si è verificata intorno alle due del mattino presso la piscina comunale di Lloret de Mar, dove l’attrice stava provando per un prossimo spettacolo di nuoto.

Il Successo di Itziar Castro

Itziar Castro aveva raggiunto una notevole popolarità grazie al suo ruolo di Gоya Fernández nella serie “Vis a Vis” e alla sua partecipazione in film come “Campeones” e “Pieles”, per cui era stata nominata ai Goya Awards come migliore attrice esordiente. Il regista Frankie de Leonardis ha scritto un commovente tributo all’attrice: “È con profondo rammarico che vi informiamo della morte della talentuosa attrice Itziar Castro avvenuta ieri sera.





Con una brillante carriera nel settore dell’intrattenimento, Castro ha lasciato un segno indelebile con la sua straordinaria recitazione e il suo carisma. Itziar non era solo un’attrice e un’artista di talento, ma anche un’instancabile combattente per i suoi ideali e le sue speranze. Ha affrontato ogni sfida con una determinazione e un coraggio che hanno ispirato molti. Il suo contributo al mondo dell’arte e la sua instancabile lotta per l’uguaglianza e la giustizia rimarranno un’eredità duratura della sua passione e del suo impegno. Per coloro che desiderano renderle omaggio, i dettagli degli eventi commemorativi saranno annunciati nei prossimi giorni. La famiglia chiede il rispetto della propria privacy in questo difficile periodo di lutto”. La sua prematura scomparsa rappresenta una perdita irrimediabile per il mondo dell’arte e della cultura.