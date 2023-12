Vende casa per vivere in crociera 3 anni, viaggio annullato: La storia di Keri Witman

La storia di Keri Witman è un dramma dai contorni unici. Il 17 novembre scorso, il viaggio della crociera “Life at Sea Cruises” che avrebbe dovuto durare ben tre anni è stato annullato. Keri aveva fatto una scelta radicale: vendere la sua casa e vivere in crociera per un lungo periodo. Questo sogno, apparentemente affascinante, si è trasformato in un incubo quando la crociera non è mai partita, lasciandola senza una casa e in uno stato di disperazione.

Un Sogno Controcorrente

Keri Witman, a capo dell’agenzia di marketing Clever Lucy, aveva deciso di cambiare completamente la sua vita. Il suo sogno era vendere la sua casa e vivere in crociera per tre anni. Sebbene possa sembrare una scelta temeraria, Keri aveva pianificato attentamente questa transizione e aveva già organizzato il suo lavoro per poter lavorare da remoto durante il viaggio. Non era certo la testa di una persona poco metodica e razionale.

Il viaggio prometteva di essere un’esperienza straordinaria, con 148 tappe in altrettanti Paesi e un costo di circa 32.000 dollari. La nave avrebbe fatto scalo in 382 porti diversi. Keri aveva investito molto tempo ed energie per prepararsi a questa avventura. Tuttavia, il 17 novembre è arrivata la notizia devastante: la crociera è stata annullata.





Il Duro Risveglio

Per Keri, questo significava che il suo sogno si era infranto, ma anche che aveva perso la sua casa, che aveva venduto settimane prima in vista del viaggio. La situazione era disastrosa. Keri aveva pianificato tutto con cura, ma ora si trovava senza una casa e senza un viaggio. Si è trovata a rimproverare se stessa e chi le era intorno per non averla dissuasa da questa scelta avventata.

Keri aveva scelto di affittare una casa temporanea poco prima della partenza, il che le ha permesso di non trovarsi senza un tetto sopra la testa, ma era comunque in uno stato di profondo sconforto. Tutto ciò su cui aveva lavorato era stato spazzato via in un istante.

La Speranza di un Rimborso

Ora, Keri spera in un rimborso per il biglietto della crociera che aveva acquistato. Anche se non potrà recuperare il viaggio dei sogni o il tempo dedicato alla sua pianificazione, almeno il rimborso potrebbe evitarle di finire per strada.

La storia di Keri è un monito su come i sogni possono trasformarsi in incubi, anche quando sembrano ben pianificati. È un duro colpo che le ricorda l’importanza di ponderare attentamente le scelte di vita e di non farsi prendere troppo dall’entusiasmo. In fondo, tutti possono imparare da questa esperienza e valutare meglio i propri sogni e desideri.