Perché il Bidet è Raro All’Estero: Il Curioso Motivo di Questa Differenza Culturale

In Italia, il bidet è considerato essenziale. Dall’igienizzarsi dopo aver usato il bagno, al semplice risciacquo dei piedi, il bidet è un elemento irrinunciabile nella nostra cultura. Tuttavia, quando si viaggia all’estero, spesso ci si imbatte nella mancanza di questo oggetto nei bagni, sia nelle abitazioni private che negli alberghi. Ma qual è il motivo di questa differenza culturale sorprendente?

Il Bidet e la Sua Origine

La storia del bidet ha radici interessanti. Fu proprio in Francia, tra il XVII e il XVIII secolo, che questo dispositivo fu inventato. Tuttavia, non riuscì a guadagnare popolarità a Versailles, il che portò alla sua quasi completa scomparsa. Ma quale fu il motivo? I primi bidet furono installati nelle case d’appuntamenti francesi, dove le prostitute li utilizzavano per lavarsi dopo il lavoro. Di conseguenza, il bidet divenne un simbolo del degrado e dell’immoralità.





In Italia, la regina Maria Carolina d’Asburgo-Lorena di Napoli lo introdusse nel suo bagno personale. Da lì, l’uso del bidet si diffuse prima alla corte, poi nel regno e infine in tutto il paese. Proprio questa regina napoletana fu responsabile di diffondere l’abitudine che oggi è diventata parte integrante della nostra cultura igienica.

Differenze Culturali e Utilizzo del Bidet

Le differenze culturali spiegano in gran parte perché il bidet è così diffuso in Italia, ma raro in molti altri paesi. In Italia, l’igiene personale è tradizionalmente molto importante, e il bidet è visto come uno strumento essenziale per mantenerla. Al contrario, in alcune culture, si preferisce utilizzare la carta igienica o altre metodologie per l’igiene personale, rendendo il bidet superfluo.

In conclusione, mentre per gli italiani il bidet è un elemento fondamentale del bagno, in molti altri paesi è considerato superfluo o addirittura associato a connotazioni negative. Le differenze culturali continuano a influenzare le abitudini igieniche di ogni paese, dimostrando quanto sia interessante esplorare le origini di queste pratiche quotidiane.