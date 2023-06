Come si dividono i beni di lusso: La separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis - Controcopertina

La fine di una storia d’amore colpisce anche le coppie famose della televisione. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno ufficialmente annunciato la loro separazione dopo aver smentito le voci di crisi in passato. Ora, mentre si concentrano sulla loro famiglia, si pongono le domande su come divideranno i loro beni di lusso. Scopriamo cosa dicono i due protagonisti e come intendono gestire questa fase.

Una separazione amichevole

La separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non è una separazione comune. Nonostante il loro amore sia cambiato nel corso degli anni, hanno deciso di rimanere uniti per il bene della famiglia. Continueranno a trascorrere le vacanze insieme e a mantenere una dinamica familiare stabile. Nessuna terza persona o amante è coinvolta in questa decisione.

Una frecciata senza litigi

A differenza di altre coppie famose, come Ilary Blasi e Francesco Totti, che hanno avuto difficoltà nella divisione dei beni durante la separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimostrano di avere un approccio diverso. Quando si parla dei loro beni di lusso, evitano litigi e tensioni. Sonia sottolinea di avere le sue borse e i suoi Rolex, mentre Paolo preferisce concentrarsi su altre cose nella vita.

Senza avvocati o alimenti

Sonia e Paolo fanno chiarezza su alcune voci infondate riguardo alla loro separazione. Smentiscono categoricamente l’idea di coinvolgere avvocati o pagamenti di alimenti. La divisione dei beni si svolgerà senza complicazioni legali. Ridendo insieme, Paolo scherza sul fatto che Sonia sostiene che lui non voglia pagare gli alimenti, mentre lui afferma che ha mangiato abbastanza. Entrambi confermano che le notizie sensazionalistiche non corrispondono alla realtà.

Conclusione: Un nuovo inizio

Nonostante la fine del loro rapporto romantico, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimostrano di mantenere un rapporto amichevole e di rispetto reciproco. La divisione dei beni di lusso si svolgerà senza complicazioni legali o litigi. Entrambi si concentrano sulla felicità della famiglia e su nuovi inizi.