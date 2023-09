Come sta Michael Schumacher: l’inferno si consuma dentro casa sua

L’amico di famiglia e decano dei giornalisti di Formula 1, Roger Benoit, ha dichiarato che il caso di Michael Schumacher è ormai senza speranza. Queste parole ci arrivano indirettamente e a malincuore dalla famiglia Schumacher, che rivela informazioni private e intime. Ma la situazione è così drammatica, assurda e toccante per i fan, gli amici e i familiari che sono gli unici a conoscere davvero le condizioni del grande campione di Formula 1.

“Conosci le condizioni attuali del tuo amico Michael Schumacher?”, gli hanno chiesto. “No”, ha risposto Benoit. Non è una novità: la moglie del campione ha sempre creato una barriera tra lui e persino i suoi amici più intimi o i collaboratori di pista che lo hanno supportato durante la sua intera carriera. Ma c’è qualcosa che Benoit lascia trapelare, ed è in quel momento che le sue parole sembrano esprimere la totale rassegnazione.

“La risposta a questa domanda è una sola, e suo figlio Mick l’ha data nel 2021 durante una delle sue rare interviste: ‘Darei qualsiasi cosa per parlare con papà’. Questa frase dice tutto sulle condizioni di suo padre da oltre 3500 giorni. È una situazione senza speranza”.

È un dramma familiare che fa più male della morte stessa, poiché viene vissuto e sofferto quotidianamente. E niente e nessuno fa niente per far dimenticare alla famiglia la loro terribile tragedia. Non molto tempo fa, lo stesso Benoit ha raccontato il calvario che la moglie Corinna Betsch vive quando esce di casa: “Non fa altro che ricevere domande sul marito”. Anche una semplice domanda come “come stai?” può diventare un dramma per lei. È una vita condizionata, una condanna che è più dura della morte stessa. Come ha spiegato Corinna, Schumacher “è presente, ma è diverso”. Ci manca il tedesco.