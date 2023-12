L’arma più grande del narcisista può essere quella di mettere una persona contro se stesso. Utilizzando quattro tecniche, il narcisista smantella la salute mentale di una persona attaccandola dall’interno verso l’esterno. Una persona che è consapevole di queste manipolazioni può essere in grado di fuggire prima di compromettere gli aspetti del sé importante.

All’inizio, una persona pensa che un partner narcisista non sia altro che un narcisista. Un partner di solito si prende cura, sostegno e attenzione di una persona costruendo fiducia e poi acceca la persona con un atto malizioso. Poiché l’infrazione sembra fuori dal personaggio, una persona è perplessa. Volendo evitare conflitti e drammi, una persona spesso lo considera un incidente isolato e lo mette sotto il tappeto.

Così facendo, una persona si innamora della prima manipolazione narcisistica; dubita della correttezza dei suoi sentimenti e vede la visione della situazione dei narcisisti come più credibile. Nei mesi successivi, una persona viene ripetutamente ferita e poi invalidata ed è convinta di non potersi fidare dei suoi sentimenti e della sua prospettiva.





Se una persona decide di difendersi, spesso è un problema. Dopo un atto egoistico, il narcisista nega qualsiasi illecito e incolpa la persona. Distorcendo la situazione a suo favore, il narcisista si comporta come una vittima nello scenario e spesso punta il dito contro la persona che ha già subito un torto. Mentre la persona cerca di continuare a difendere la propria posizione e a spiegare la propria posizione, il narcisismo distorce le sue parole in modo tale che si senta il “cattivo”.

Essere illuminati a gas è spesso irritante e può far perdere la pazienza a una persona. La sensazione di “perdere il controllo” nonostante sia stata ingiustamente provocata e attaccata, porta anche una persona a provare vergogna e insicurezza. Questo è il secondo modo in cui un partner narcisista decostruisce la fiducia in se stessi di una persona.

Spesso, un narcisista può essere attratto da una persona emotivamente intelligente . Una persona comprensiva è di solito emotivamente in sintonia con gli altri, profonda e consapevole. Tuttavia, nel tempo, il narcisista si rende conto istintivamente e inconsciamente che il suo partner ha qualcosa che lui non ha. A causa della mancanza di consapevolezza di sé e dell’incapacità del narcisista di espandere la vera empatia, si sente minacciato da qualcuno che possiede qualcosa che non capisce.

Sfortunatamente, quando un narcisista si sente piccolo, si comporta in modo drammatico . Sottovalutando i doni di una persona e comportandosi in modo superiore, prende in modo inappropriato il potere nella relazione. A questo punto, il narcisista potrebbe dire: “Pensi troppo”. “Sei così emozionato.” “Sei molto sensibile.” Questo è il terzo metodo che un narcisista usa per danneggiare il senso di sé di una persona. Sottovaluta le capacità più complesse di una persona, con il risultato che una persona considera i suoi talenti più sviluppati come difetti caratteriali.

Mentre questo accade, il narcisista offre anche aiuto in modi specifici. Chiunque può percepirlo come un interesse che si aggiunge alla personalità ingannevole del narcisista, ma in realtà potrebbe cercare di prendere il controllo. Ad esempio, un narcisista può offrirsi di aiutare a riparare l’auto di una persona per risparmiare denaro. Tuttavia, ci vogliono mesi per completare il lavoro e si affida a lui o lei per il trasporto. Una dinamica simile può verificarsi con la rete di supporto di una persona.

Il narcisista può cercare di avvicinarsi alle persone nella cerchia ristretta di una persona. Queste persone vengono quindi utilizzate per ottenere un maggiore controllo o “gettare la persona sotto l’autobus”, allineando il loro personale con lui. Quando un narcisista si infiltra nella vita di una persona, lavora per esporlo in modi importanti, che è il quarto modo in cui cerca di distruggere una persona nel suo nucleo.

Disciplinare una persona, manipolarla per farle mettere in discussione i suoi sentimenti, suscitare vergogna per le sue migliori qualità e creare dipendenza manipolativa sono quattro modi in cui un narcisista distrugge una persona dall’interno verso l’esterno. Conoscere questi tentativi ingannevoli può aiutare una persona a riconoscere l’attacco in anticipo e a fuggire senza fare molti danni alla propria autostima.