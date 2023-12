Nell’era dei test di personalità in cui viviamo, possiamo approfondire la conoscenza esatta del tipo di personalità che abbiamo, di come elaboriamo le informazioni e del perché il nostro cervello funziona in un certo modo.

Grazie a Myers-Briggs, possiamo anche vedere se abbiamo una gemma di personaggio rara o parte dei cinque grandi tipi di personaggi là fuori.

Ora possiamo determinare la parte migliore della tua personalità con questo test visivo della personalità.





Non è sempre facile identificare le cose migliori di noi stessi, ma grazie a questo test della personalità puoi facilmente capirlo.

Questo test della personalità gratuito (a differenza del test della personalità ufficiale di Myers-Briggs) ti aiuterà a scoprire la parte migliore della tua identità e non sarà più facile.

Ecco come funziona: basta guardare l’immagine qui sopra e assorbirla completamente.

Ora, presta molta attenzione al primo animale che vedi su cui ti stai concentrando nella foto.

Una volta scoperto un animale, guarda come l’animale che hai scelto rivela cos’è qualcosa che ti rende così grande nella tua personalità.

(Sentite? ve l’avevo detto che era facile!)

1. Se vedi prima i koala…

Se vedi prima i koala, la cosa migliore della tua personalità è il nucleo della tua forza interiore.

Certo, potresti sembrare carino e simpatico dall’esterno, e sicuramente è così che tratti i tuoi amici, colleghi e persino estranei… finché non ti attraversano.

La cosa che la gente non ne ha mai abbastanza di te? Ti rifiuti di prendere qualsiasi spazzatura scaricata.

Non sei nato ieri e sei pronto a sfidare qualcuno che abusa di un amico come se fossi qualcuno che pensi possa farla franca con il tuo abuso.

2. Se vedi per la prima volta la giraffa…

Se vedi prima la giraffa, la cosa migliore del tuo carattere è il tuo atteggiamento rilassato.

Mentre molte persone della tua età spesso si concentrano su cosa preoccuparti dopo, ci vuole molto per farti sentire davvero stordito, e anche così il tuo livello di “panico” probabilmente non farà aumentare la frequenza cardiaca.

Stare intorno a te rilassa e ricarica. La tua presenza e il tuo comportamento sono un ottimo promemoria per le persone intorno a te di non sudare per le piccole cose.

3. Se vedi prima il maiale…

Se vedi prima il maiale, la cosa migliore della tua personalità è il tuo senso dell’umorismo .

Non importa dove ti trovi, che sia in ufficio, a una festa, rilassandoti con la tua famiglia o persino trasferendoti per lavorare con persone che non conosci bene, sei sempre tu a dover contare per risparmiare sulle risate.

Vedi l’umorismo in ogni situazione e questo può renderti una vera risorsa per tutti coloro che ti circondano.

4. Se vedi prima l’anatra…

Se vedi prima l’anatra, la cosa migliore del tuo personaggio è la tua lealtà.

Le persone che lasci entrare nella tua vita sono persone con cui cavalcherai o morirai fino alla fine. Quando finalmente lasci entrare qualcuno, è un grosso problema, ed è qualcosa che prendi sul serio.

Le persone nella tua cerchia ristretta sanno di avere sempre qualcuno indietro.

5. Se vedi prima il gatto…

Se vedi prima il gatto, la cosa migliore del tuo personaggio è il tuo percorso con le parole.

Anche se non sempre parli molto quando decidi di pensare a un argomento, le persone intorno a te ti ascoltano davvero.

Sapete che a volte il silenzio parla troppo, e quando usate le vostre parole le trattate con rispetto, che è una caratteristica davvero rara di questi tempi.

Impressioni tutti quelli che incontri, ma è anche più probabile che le persone ti trovino un po’ terrorizzato.

6. Se vedi l’elefante per primo…

Se vedi prima l’elefante, la cosa migliore della tua personalità è il modo in cui ti guardi sempre intorno per includere le persone nella tua vita.

Definisci un estroverso nel miglior modo possibile. Per te, la vita vale la pena di essere vissuta solo se sei circondato da persone nuove e interessanti.

Contribuisci a connettere molti altri; non pensare mai che le persone non riconoscano il dono che fai loro portandoli nel fienile!

Perché continui a incontrare esattamente lo stesso ragazzo (più e più volte)

7. Se vedi per la prima volta l’orso…

Se vedi prima l’orso, la cosa migliore del tuo personaggio è il tuo coraggio.

Sei abbastanza coraggioso che le persone a volte ti descrivono come qualcuno che è completamente incapace di paura, ma tu lo sai bene: coraggio non significa che non hai paura, significa essere spaventato e andare avanti comunque.

Non esitare mai a fare la cosa giusta, questa è una caratteristica molto rara.

8. Se vedi il gufo per primo…

Se vedi prima il gufo, la cosa migliore della tua personalità è la tua intelligenza .

Sei spiritoso, intelligente e desideroso di condividere le tue conoscenze. Le persone spesso si rivolgono a te come al loro Google personale, poiché non solo sei un buon studente, ma sei anche motivato a continuare a imparare anche dopo aver finito la scuola.

La tua passione per la conoscenza è un’ispirazione per le persone che ti circondano!