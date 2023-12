Una discussione accesa tra vicini sfocia in tragedia, portando ad un gesto scioccante che ha lasciato una vittima di 51 anni in condizioni critiche. Il violento episodio si è verificato nella provincia di Avellino, precisamente in via Curielli, Cervinara.

Il Contesto della Lite e la Storia di Rancori

La dinamica dell’orrore ha radici in una lite per futili motivi tra due condomini. Il 38enne aggressore, già noto alle forze dell’ordine per pregressi episodi di molestie e violenze contro gli altri residenti del palazzo, ha lasciato la comunità sconvolta con la sua azione estrema.

Il Gestaccio Mortale

Durante l’ennesima discussione, l’aggressore, senza esitazione, ha preso una tanica di benzina e ha dato fuoco al vicino di casa, con cui aveva contrasti da tempo. Il 51enne, colpito dalle fiamme, è ora in condizioni gravissime, ricoverato nel Centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La rapida risposta delle forze dell’ordine è riuscita a identificare e arrestare il responsabile.





Dal Fermo alla Procura di Avellino

L’aggressore, un uomo di 38 anni, è stato portato in stato di fermo e ora è in attesa dei provvedimenti del pubblico ministero presso la Procura di Avellino. L’identità dei coinvolti non è stata ancora divulgata, mantenendo una certa riservatezza in un caso che ha già scosso la comunità locale.

Il Conclusivo Atto Violento e le Indagini in Corso

La vittima, inizialmente trasferita all’ospedale San Pio di Benevento, è stata poi spostata al Centro grandi ustioni di Napoli per ricevere le cure necessarie. Le indagini sono in corso per fare luce su questo tragico episodio e assicurare giustizia in una vicenda che ha lasciato la comunità sgomenta.