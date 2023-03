Cosa ha fatto il figlio di Paola Caruso

Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale a causa della situazione in cui versa il figlio, delle sue condizioni e dello stato attuale della showgirl.

Dopo una prolungata assenza, Paola Caruso è tornata sui social media, con un post su Instagram che ha destato preoccupazione tra i suoi fan. L’ex Bonas di Avanti un altro ha condiviso una foto che la ritrae in un letto d’ospedale, con un ago cannula al polso. La Caruso ha spiegato che l’interruzione è dovuta alla malattia del figlio Michele, di cui non si è ancora ripresa.

Di recente, Paola Caruso ha rivelato che il figlio Michele si era gravemente ammalato durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, con conseguente immediato rientro in Italia per le cure. All’epoca, la Caruso non aveva specificato la malattia, ma aveva chiarito che si trattava di un problema molto serio, che ha comportato lunghe terapie e le ha causato un crollo emotivo, che ha documentato su Instagram.

Paola Caruso ha parlato delle sue difficoltà durante la puntata del 29 gennaio di Verissimo, raccontando l’incidente di malasanità in cui è incorso il figlio Michelino. Ha rivelato l’immensa tensione che ha dovuto sopportare per cercare di essere forte per suo figlio, che alla fine ha avuto ripercussioni sulla sua salute. Di conseguenza, Paola avrà bisogno di tempo per recuperare, mentre il figlio continuerà a ricevere cure per la sua malattia.

Paola Caruso e suo figlio erano in vacanza a Sharm el Sheik, in Egitto, quando il bambino ha sviluppato una febbre alta che non rispondeva agli antipiretici. Desiderosi di un parere medico locale, un medico ha somministrato un farmaco che non viene tipicamente somministrato ai bambini in Italia. Quando si è alzata dal letto, l’ex Bonas di Avanti un altro si è subito accorta che il figlio era caduto e ha capito che la puntura aveva colpito il nervo sciatico, rendendo Michelino incapace di camminare senza un deambulatore.

Paola Caruso vita privata

Paola Caruso, nata a Catanzaro il 17 gennaio 1985, oggi ha 37 anni ed è madre di Michele, quattro anni, nato nel 2019 dalla relazione con Francesco Caserta, recentemente finita tra le polemiche. Per fare un po’ di chiarezza sulla vita privata della showgirl è necessario guardare al passato. È stata spesso oggetto di gossip, con molti flirt vociferati, anche se non tutti confermati. Tra questi, quelli con il figlio di Paolo Bonolis, Stefano, e con gli ex tronisti Lucas Peracchi e Daniele Interrante.

È stato confermato che Paola Caruso ha avuto una relazione sentimentale con Francesco Caserta, un imprenditore calabrese che ora risiede in Francia. Durante una puntata di Domenica Live, la Caruso ha rivelato che tra i due c’era una vera e propria storia d’amore, ma la gravidanza ha complicato le cose, portando a una lunga disputa tra i due. Si dice che Francesco non abbia contatti con il figlio Michele, cresciuto esclusivamente da Paola. Dopo la conclusione della relazione con Francesco, la Caruso ha iniziato una relazione con Dario Socci, pugile salernitano noto come The Italian Trouble. I due si separano nel 2021 per divergenze di carattere.