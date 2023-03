Paola Caruso chi è il padre di suo figlio?

Qual è il passato di Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un Altro? Inoltre, chi è il padre di suo figlio Michele?

Paola Caruso è un noto personaggio televisivo, molto conosciuto per il suo ruolo di Bonas nella trasmissione Avanti un Altro, presentata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Paola Caruso, 37 anni, è nata il 17 gennaio 1985 a Lamezia Terme, Catanzaro. Laureata in giurisprudenza, ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando come opinionista e partecipando a reality show. Si sa che è stata adottata e che ha potuto conoscere la sua madre biologica solo grazie all’aiuto di Barbara D’Urso.

È stata cresciuta dai suoi genitori adottivi, Michele e Wanda, e in seguito ha scoperto i suoi genitori biologici attraverso il test del DNA. Ha un grande seguito sui social media, dove pubblica spesso aggiornamenti della sua vita professionale e personale, tra cui foto del figlio Michele e del suo cucciolo Chanel.

Ha iniziato la sua carriera come modella e ragazza immagine lavorando al Billionaire di Flavio Briatore sulla Costa Smeralda, il che le ha permesso di creare una rete di conoscenze. Successivamente, dopo aver partecipato a Miss Italia, è stata incoronata Miss Moda Mare Triumph Calabria e ha fatto anche delle apparizioni in televisione, come a Uomini e Donne e nel dating show di Maria De Filippi, dove è stata corteggiatrice.

In seguito, ha iniziato a condurre programmi su Rete Capri, che alla fine sono culminati nella popolare trasmissione Avanti un altro. Come la Bonas, ha poi avuto l’opportunità di partecipare a L’Isola dei Famosi 11, condotta da Ilary Blasi. Ha partecipato a lungo al programma, classificandosi al quarto posto. Successivamente, si è recata in Spagna per partecipare alla versione iberica dello stesso reality show, Supervivientes.

Recentemente è stata ospite di Pechino Express insieme a Tommaso Zorzi nella squadra de I Ridanciani, ma si è dovuta ritirare perché la sua gravidanza è stata scoperta durante la trasmissione. Nel 2022 è stata selezionata per partecipare alla nuova stagione de La Pupa e il Secchione, condotta da Barbara D’Urso, con Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge come opinionisti.

Paola Caruso, il genitore del bambino,

Paola Caruso, ex Avanti un Altro Bonas, è mamma del figlio Michele, anche se lo chiama affettuosamente Michelino. Il padre del figlio è Francesco Caserta, con cui ha avuto una relazione nel 2018. La Caruso ha discusso la causa della rottura tra loro, sostenendo che lui l’avesse abbandonata, cosa che Caserta ha negato e ha sostenuto di aver sempre svolto il suo ruolo di padre. Caserta, che ha 31 anni ed è un noto imprenditore, risiede e lavora a Montecarlo.

Francesco Caserta è un imprenditore di successo che ha acquisito la sua ricchezza grazie alla proprietà di una rinomata catena di supermercati, oltre a operare in vari altri settori. Paola Caruso e Francesco si sono incontrati per la prima volta all’aeroporto di Lamezia, dove lui l’ha assistita con i bagagli. È stato amore a prima vista, come in una scena di un film romantico, ma è finita in modo spiacevole. Secondo Paola Caruso, l’atteggiamento distaccato del padre di suo figlio Michelino era dovuto alla madre di Francesco Caserta, che non era favorevole a questa relazione.

I recenti aggiornamenti su Michelino sono stati preoccupanti per i suoi fan. Paola Caruso, ex Avanti un Altro Bonas, ha spiegato la sua recente assenza dai social media in una storia di Instagram. L’incidente è avvenuto mentre la famiglia era in vacanza a Sharm El Sheik, in Egitto. Michelino si sta attualmente sottoponendo a esami e analisi mediche a causa di una malattia non rivelata. Paola Caruso ha parlato di una disgrazia capitata al figlio.