Chi sono Antonio e Vincenzo figli di Nino D’Angelo?

Come si chiamano i figli di Nino D’angelo?

Gaetano D’Angelo, detto Nino, ha sposato Annamaria Gallo nel 1979 e dalla loro unione sono nati due figli: Antonio e Vincenzo. Antonio, detto Tony, è nato il 6 dicembre 1979 sotto il segno del Sagittario. Ha seguito le orme artistiche del padre ed è diventato regista e sceneggiatore. Tony D’Angelo ha esordito come assistente alla regia sotto la guida di Abel Ferrara e ha continuato a dirigere diversi cortometraggi. Nel 2007, il suo primo lungometraggio gli è valso una nomination ai David di Donatello nella sezione registi esordienti. Le informazioni disponibili sulla sua vita privata sono poche, ma si sa che è sposato con Roberta ed è padre di un figlio di nome Gaetano.

Per quanto riguarda la biografia del secondo figlio di Nino D’angelo, Vincenzo, si sa che è nato nel 1983 e ha scelto la carriera giornalistica piuttosto che quella artistica. Ha collaborato con La Gazzetta dello Sport, dove ha intervistato il padre, noto per la sua grande passione per il calcio e la squadra del Napoli. A parte questo, si sa poco della vita di Vincenzo, che appare molto più riservato del fratello Tony, che ha un profilo attivo su Instagram. Vincenzo non ha alcuna presenza online.